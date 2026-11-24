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Di tengah banyaknya masalah cedera dan drama Harry Kane, persoalan Jamal Musiala kini mengalahkan semua isu lain di Bayern Munich. Dewan pengawas yang berpengaruh secara terbuka berselisih dengan pihak yang selama ini dipercaya menangani sang pemain. Namun, siapa sosok di baliknya?

Situasinya sudah jelas sejak Jumat: Ketika Karl-Heinz Rummenigge berbicara di depan kamera Sky di sela laga kandang Bayern melawan 1. FC Köln (1-1) dan membahas kasus Jamal Musiala , tak ada lagi yang ditutup-tutupi, berbeda dengan upaya presiden kehormatan Uli Hoeneß dan CEO Jan-Christian Dreesen sebelumnya untuk menyampaikan persoalan itu dengan lebih halus. Pernyataan Rummenigge tegas dan tidak menyisakan keraguan:

Kecil kemungkinan Jamal Musiala dapat kembali tampil dalam performa terbaiknya dalam waktu dekat meski mengalami disfungsi neurologis yang sesekali menyebabkan episode hilang kesadaran singkat, tampaknya karena dosis obatnya belum diatur secara optimal. Apakah ia akan kembali menjadi "Magic Musiala" seperti dahulu pun diragukan. Karena itu, kontrak bernilai fantastis milik pemain berusia 23 tahun tersebut, yang ia tandatangani pada Februari 2025 dan menjamin gaji pokok tahunan yang dilaporkan sebesar 25 juta euro, harus disesuaikan. Rummenigge juga menyatakan bahwa dalam situasi seperti ini, saat ini tidak ada klub lain yang bersedia merekrut Musiala.

Semuanya telah diungkapkan secara terang-terangan, dengan cara yang amat dingin. Dalam beberapa pekan dan hari sebelumnya, Hoeneß dan Dreesen setidaknya masih menjaga kesantunan dan menyebutnya sebagai "dilema" bagi semua pihak. "Bayangkan jika Bayern Munich sekarang mempertanyakan kontraknya," ujar Hoeneß, misalnya, hanya sebagai isyarat yang menjadi petunjuk awal menuju pernyataan keras Rummenigge hampir dua pekan kemudian.

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Uli Hoeneß dan "kesepakatan atas dasar kepercayaan": Inilah pokok perselisihan dengan agen Musiala

Itulah yang kini menjadi persoalan. Menurut Süddeutsche Zeitung, Bayern bersikeras bahwa ada kesepakatan atas dasar kepercayaan yang, menurut Hoeneß, ia buat dengan agen Musiala, Christian Schmid, di Tegernsee pada musim panas. Kesepakatan itu dibuat setelah diagnosis dan sebelum Musiala pertama kali kolaps di hadapan publik dalam laga uji coba melawan RB Leipzig dan Heidenheim .

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Setidaknya menurut Hoeneß, ada kesepakatan lisan untuk duduk bersama dan menyesuaikan kontrak Musiala jika penyakitnya membuat ia tak mampu kembali tampil seperti dahulu. Para petinggi Bayern tampaknya menilai kondisi itu kini telah terjadi.

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Terlebih lagi, laporan Stern mengindikasikan bahwa dewan pengawas yang beranggotakan Hoeneß dan Rummenigge mencurigai pihak Musiala tidak memberi informasi yang memadai tentang kondisi kesehatan sang pemain yang sebenarnya, bahkan menduga ada rincian tertentu yang sengaja disembunyikan.

Menurut laporan sejumlah media yang sejalan dan tidak dibantah, Musiala kembali mengalami episode hilang kesadaran singkat dalam latihan tim pada Senin pekan lalu. Dewan pengawas disebut baru mengetahuinya pada pekan itu dan akhirnya merasa harus mengambil langkah drastis secara terbuka. Salah satu alasannya, jajaran pimpinan olahraga klub yang dipimpin direktur olahraga Max Eberl juga bungkam. Hoeneß disebut telah menuding Eberl secara tegas di lingkungan internal klub "tidak bertindak" selama enam bulan dalam persoalan ini .

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Musiala memang menjalani musim yang sarat masalah. Ia baru dua kali menjadi starter, mencatatkan dua gol dan satu assist, serta harus absen delapan pekan akibat cedera otot misterius, meski secara resmi hanya disebut mengalami "robekan kecil pada serat otot". Namun, dewan pengawas sebenarnya juga tidak harus mendapat informasi tentang kondisi kesehatan pemain dari sang pemain atau jajaran pimpinan olahraga.

Menurut SID, bagi agen Musiala, Schmid, kesepakatan dengan Hoeneß "hanya" mencakup pembicaraan lebih lanjut jika kondisi Musiala tidak membaik. Pembicaraan itulah yang tampaknya ingin dipaksakan oleh para petinggi Bayern, Hoeneß, Rummenigge, dan Dreesen, melalui pernyataan mereka di hadapan publik.

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Pada Selasa, Schmid dan Tobias Altschäffl, mantan kepala reporter Bayern di Axel-Springer-Verlag yang kini menjadi bagian dari tim agen Musiala, berada di Säbener Straße untuk membahas situasi tersebut dengan CEO Dreesen dan presiden Herbert Hainer.

Siapa agen Jamal Musiala dan apa hubungannya dengan Bayern Munich?

Itu merupakan salah satu kemunculan Schmid di hadapan publik yang jarang terjadi. Pengacara sekaligus direktur pelaksana agensi 11WINS tersebut adalah kontak utama Musiala, tetapi biasanya bekerja sepenuhnya di balik layar dan menghindari sorotan publik. Melalui merek SW/SIDELINE yang ia dirikan sendiri, ia juga menjadi penasihat pelatih dan pejabat klub. Sandro Wagner, misalnya, menjadi kliennya sejak 2026.

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Seorang sumber yang disebut mengetahui seluk-beluk industri tersebut, tetapi tidak disebutkan namanya, menggambarkan Schmid dalam laporan penting Stern pada Selasa sebagai sosok yang "dingin dan tanpa belas kasihan", tetapi juga sangat piawai dalam pekerjaannya. Dari sudut pandang pemain, kontrak yang dinegosiasikan Schmid untuk Musiala pada Februari tahun lalu disebut sebagai sebuah "mahakarya".

Penilaian itu secara tidak langsung didukung Philipp Schneider dari Süddeutsche Zeitung dalam siniar "Und nun zum Sport" pada Senin. Menurut SZ, kontrak tersebut bahkan bisa menghasilkan hingga 30 juta euro per tahun bagi pemain serang yang belakangan dirundung masalah itu, berkat berbagai klausul rumit dan "kesepakatan tambahan". Menurut Schneider, hal-hal tersebut "pada saat itu bahkan tidak sepenuhnya dipahami Bayern hingga ke rincian terakhir".

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Belum jelas klausul mana yang dimaksud. Namun, yang tampaknya sudah pasti, kontrak Musiala memuat klausul pembayaran gaji selama enam bulan jika ia sakit, sesuatu yang tentu bukan hal langka dalam sepakbola. Secara hukum, kewajibannya adalah enam pekan. Namun, jangka waktu yang lebih panjang lazim dalam sepakbola profesional. Di Inggris, misalnya, para pemain profesional sering mendapat jaminan pembayaran gaji selama masa kontrak, terlepas dari apakah mereka bisa bermain atau tidak. Klub melindungi diri dari risiko itu dengan asuransi yang sangat mahal.

Menurut TZ, Bayern dibuat resah oleh fakta bahwa dua ahli saraf yang menangani Musiala dipilih dan dibayar oleh pihak pemain, sementara dokter klub tidak diizinkan menelaah rincian diagnosisnya lebih jauh.

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Jika terbukti bahwa pihak Musiala menyembunyikan rincian medis penting sebelum perpanjangan kontrak, konsekuensinya bisa serius bagi agensi Schmid, yang selama bertahun-tahun menjalin hubungan baik dan saling percaya dengan Bayern. Hal semacam itu dapat merugikan bisnis yang tengah berkembang pesat karena integritas pihak yang menangani pemain akan dipertanyakan. Saat ditanya mengenai hal itu di sela rapat umum tahunan pada Sabtu, CEO Bayern Jan-Christian Dreesen membantah bahwa para petinggi klub mencurigai Musiala sudah mengetahui penyakitnya sebelum menandatangani kontrak pada Februari 2025 dan menyembunyikannya dari Bayern.

Musiala mungkin klien 11WINS yang paling terkenal, tetapi ia jauh dari satu-satunya pemain Bundesliga ternama yang diwakili agensi itu. Ia juga bukan satu-satunya yang memiliki hubungan dengan Bayern. Karena itulah, hubungan Schmid dengan klub asal Munich tersebut selama ini digambarkan baik dan dilandasi rasa saling percaya.

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Beberapa nama lainnya, sekadar menyebut beberapa contoh, adalah Can Uzun dan Robin Koch dari Eintracht Frankfurt, Maximilian Beier dari Borussia Dortmund, Nicolo Tresoldi yang sangat diminati di tingkat internasional, Paul Wanner yang dahulu dianggap sebagai permata Bayern dan kini bermain untuk PSV Eindhoven, serta Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher, dan Wisdom Mike. Ketiganya memiliki riwayat bersama Bayern, bahkan Buchmann masih terikat kontrak di sana. Ada pula Kennet Eichhorn dari Bayer Leverkusen.

Getty Images

Bayern Munich dan klien Schmid: Satu pemain pernah memecah jajaran petinggi klub, yang lain mendatangkan keberuntungan

Eichhorn juga terutama ditangani oleh Schmid, seperti Musiala, dan pada musim panas lalu pernah memicu perselisihan internal di klub tersukses di Jerman itu.

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Saat itu, direktur olahraga Eberl menetapkan Eichhorn, yang baru berusia 16 tahun, sebagai pemain incarannya. Ia sangat ingin merekrut gelandang tengah berbakat tersebut melalui klausul pelepasan yang dilaporkan bernilai 9 hingga 12 juta. Namun, menurut kicker, Hoeneß dan Rummenigge disebut menentangnya. Sebab, selain biaya transfer yang harus dibayarkan kepada Hertha BSC, agensi Schmid disebut meminta bonus penandatanganan kontrak sebesar sepuluh juta euro untuk Eichhorn. Jumlah itu diminta untuk pemain yang saat itu berusia 16 tahun dan baru tampil dalam 19 pertandingan profesional. Hoeneß mungkin akan menyebutnya "gila".

Eichhorn akhirnya bergabung dengan Bayer Leverkusen, tetapi hingga kini belum sekalipun bermain untuk klub tersebut. Karena gangguan metabolisme yang didiagnosis setelah infeksi saluran pencernaan yang parah , Eichhorn awalnya harus dirawat di rumah sakit dan kini menjalani latihan pemulihan. Ia diperkirakan akan menjalani debutnya untuk Leverkusen setelah pergantian tahun.

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Pada kesempatan lain, perpisahan yang sama sekali tidak terduga antara seorang pemain dan agensi Schmid justru membawa keberuntungan bagi Bayern. Jika Leroy Sane tidak memutuskan pada Mei 2025 untuk beralih dari Schmid ke Pini Zahavi sebagai agennya, ia kemungkinan besar akan menerima kontrak baru berdurasi tiga tahun dengan gaji tahunan dari Bayern. "Tinggal tanda tangan. Kami ingin melakukannya, begitu pula Leroy," kata Eberl saat itu, sebelum mengetahui kenyataan yang berbeda hanya beberapa jam kemudian.

Itu menjadi keberuntungan yang tidak terduga dan sebenarnya tidak diinginkan semua pihak bagi klub. Sebab, jika Sane bertahan, jalan Lennart Karl menuju tim utama dan terobosan pada musim pertamanya yang luar biasa mungkin akan tertutup. Sementara itu, Sane barangkali akan menunjukkan performa serupa dengan yang kini ia tampilkan di Galatasaray, klub yang ia tuju secara gratis. Antusiasme besar saat pemain yang kini berusia 30 tahun itu tiba kini telah berganti menjadi kekecewaan besar di kalangan suporter . Dalam 16 pertandingan kompetitif, Sane saat ini mencatatkan tepat nol kontribusi gol.