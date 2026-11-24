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Di tengah besarnya kekhawatiran soal cedera dan drama Harry Kane, kasus Jamal Musiala kini menyita seluruh perhatian di Bayern Munich. Dewan pengawas yang berpengaruh secara terbuka bersikap konfrontatif terhadap tim manajemen sang pemain, yang sebenarnya sangat mereka percayai. Siapa sosok di baliknya?

Situasinya sudah jelas sejak Jumat: Ketika Karl-Heinz Rummenigge berbicara di depan kamera Sky di sela laga kandang Bayern melawan 1. FC Köln (1-1) dan membahas kasus Jamal Musiala , hilang sudah segala kehati-hatian yang sebelumnya masih diperlihatkan oleh presiden kehormatan Uli Hoeneß dan CEO Jan-Christian Dreesen. Pernyataan Rummenigge tegas dan tidak menyisakan keraguan:

Menurutnya, kecil kemungkinan Jamal Musiala dalam waktu dekat kembali tampil dalam kondisi terbaik, mengingat disfungsi neuronal yang dialaminya sesekali tampaknya memicu episode absans akibat pengaturan pengobatan yang belum sepenuhnya optimal. Apakah ia bisa kembali menjadi "Magic Musiala" seperti dulu juga diragukan. Karena itu, kontrak bernilai fantastis milik pemain berusia 23 tahun tersebut, yang ditandatanganinya pada Februari 2025 dan menjamin gaji pokok tahunan yang kabarnya mencapai 25 juta euro, harus disesuaikan. Rummenigge juga menyatakan bahwa dalam kondisi saat ini, tidak ada klub lain yang bersedia merekrut Musiala.

Semuanya telah diungkapkan secara terbuka, dan sulit membayangkan penyampaian yang lebih dingin. Dalam beberapa pekan dan hari sebelumnya, Hoeneß dan Dreesen setidaknya masih menjaga kesantunan dan menyebut situasi itu sebagai "dilema" bagi semua pihak. "Bayangkan jika Bayern Munich sekarang mempertanyakan kontraknya," kata Hoeneß, misalnya, kala itu sebatas memberi isyarat . Pernyataannya menjadi petunjuk awal menuju komentar Rummenigge yang jauh lebih gamblang hampir dua pekan kemudian.

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Uli Hoeneß dan "kesepakatan antarpihak": Pokok perselisihan dengan agen Musiala

Itulah yang kini menjadi persoalan. Menurut Süddeutsche Zeitung, klub pemegang rekor gelar Jerman itu bersikeras bahwa ada kesepakatan berdasarkan rasa saling percaya yang, menurut Hoeneß, dicapainya dengan agen Musiala, Christian Schmid, di Tegernsee pada musim panas. Kesepakatan itu dibuat setelah diagnosis, tetapi sebelum sang pemain pertama kali kolaps di depan publik dalam laga uji coba melawan RB Leipzig dan Heidenheim .

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Setidaknya menurut Hoeneß, ada kesepakatan lisan bahwa kedua pihak akan duduk bersama dan menyesuaikan kontrak Musiala jika penyakitnya membuat sang pemain tidak mampu kembali ke level performa sebelumnya. Para petinggi Bayern tampaknya kini menilai kondisi itu telah terpenuhi.

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Apalagi, laporan Stern mengindikasikan bahwa dewan pengawas yang mencakup Hoeneß dan Rummenigge menduga manajemen Musiala tidak memberi mereka informasi yang memadai tentang kondisi kesehatan sang pemain yang sebenarnya dan bahkan mencurigai ada rincian tertentu yang sengaja disembunyikan.

Menurut sejumlah laporan media yang sejalan dan tidak dibantah, Musiala kembali mengalami episode absans saat latihan tim pada Senin pekan lalu. Dewan pengawas dilaporkan baru mengetahuinya beberapa hari kemudian dan pada akhirnya merasa harus mengambil langkah drastis di hadapan publik. Salah satu alasannya, jajaran pimpinan olahraga klub yang dipimpin direktur olahraga Max Eberl diam saja, padahal Hoeneß kabarnya secara internal menuduh Eberl "tidak melakukan apa-apa" selama enam bulan terkait kasus ini .

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Musiala memang menjalani musim yang penuh masalah. Ia baru dua kali menjadi starter, mencatatkan dua gol dan satu assist, serta harus menepi delapan pekan akibat cedera otot yang misterius, meski secara resmi kondisinya hanya disebut sebagai "robekan kecil pada serat otot". Namun, dewan pengawas juga sebenarnya tidak harus diberi informasi mengenai kondisi kesehatan seorang pemain oleh pemain itu sendiri ataupun jajaran pimpinan olahraga.

Menurut SID, bagi agen Musiala, Schmid, kesepakatan dengan Hoeneß "hanya" mencakup pembicaraan lebih lanjut jika kondisi Musiala tidak membaik. Pembicaraan itulah yang tampaknya ingin dipaksakan oleh para petinggi Bayern, Hoeneß, Rummenigge, dan Dreesen, melalui pernyataan mereka di depan publik.

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Pada Selasa, Schmid dan Tobias Altschäffl, mantan kepala reporter Bayern di Axel-Springer-Verlag yang kini menjadi bagian dari tim agen Musiala, datang ke Säbener Straße untuk membicarakan situasi tersebut dengan Eberl, CEO Dreesen, dan presiden Herbert Hainer.

Malam harinya, Eberl mengatakan kepada Bild bahwa kedua pihak telah mengadakan "pembicaraan yang sangat, sangat konstruktif". "Sebenarnya, selama ini kami telah melakukan pembicaraan yang sangat, sangat konstruktif dan sangat, sangat baik, selama berbulan-bulan, atau pada dasarnya sejak kondisi Jamal diketahui. Tentu saja, perkembangan terbaru sekarang menjadi alasan untuk kembali berbicara. Hal terpenting yang dihasilkan adalah kami ingin berbicara dengan Jamal, bukan tentang Jamal. Belakangan ini, pembicaraan tentang Jamal sudah sangat, sangat banyak," kata direktur olahraga Bayern itu sesaat sebelum skuad terbang ke Prancis utara untuk laga tandang melawan OSC Lille pada Rabu (pukul 21.00).

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Eberl menegaskan bahwa kedua pihak telah mencapai "konsensus" agar perdebatan itu akhirnya mereda: "Kami tidak membahas persoalan ini di depan publik, tetapi memberikan kepada pemuda itu dukungan yang layak ia dapatkan agar bisa kembali ke levelnya." Mulai sekarang, semua petinggi Bayern Munich akan mematuhi "konsensus" tersebut.

Siapa agen Jamal Musiala dan bagaimana hubungannya dengan Bayern Munich?

Pertemuan di Säbener Straße itu merupakan salah satu kesempatan langka Schmid tampil di depan publik. Pengacara sekaligus direktur pelaksana agensi 11WINS tersebut adalah kontak utama Musiala, tetapi biasanya bekerja sepenuhnya di balik layar dan menghindari sorotan. Melalui merek yang ia dirikan sendiri, SW/SIDELINE, ia juga menjadi agen bagi pelatih dan pejabat klub. Sandro Wagner, misalnya, berada di bawah naungannya sejak 2026.

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Seorang sumber anonim yang disebut-sebut memahami industri tersebut menggambarkannya dalam laporan sensitif Stern pada Selasa sebagai sosok yang "dingin dan tak kenal kompromi", tetapi juga sangat menguasai pekerjaannya. Dari sudut pandang pemain, kontrak yang dinegosiasikan Schmid untuk Musiala pada Februari tahun lalu disebut sebagai sebuah "mahakarya".

Pandangan itu secara tidak langsung didukung Philipp Schneider dari Süddeutsche Zeitung dalam siniar medianya, "Und nun zum Sport", pada Senin. Menurut SZ, kontrak tersebut bahkan memberi pemain serang yang belakangan dirundung kesulitan itu penghasilan hingga 30 juta euro per tahun melalui berbagai klausul rumit dan "kesepakatan tambahan". Schneider mengatakan rincian itu "pada saat itu memang tidak dipahami Bayern hingga detail terakhirnya".

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Belum diketahui klausul mana saja yang dimaksud. Namun, tampaknya dapat dipastikan bahwa kontrak Musiala memuat klausul pembayaran gaji selama enam bulan jika sakit, sesuatu yang tidak asing dalam sepakbola. Secara hukum, kewajibannya adalah enam pekan, tetapi jangka waktu yang lebih panjang lazim di sepakbola profesional. Di Inggris, misalnya, pemain profesional kerap memperoleh jaminan pembayaran gaji selama seluruh masa kontrak, terlepas dari apakah mereka dapat bermain atau tidak. Klub melindungi diri dari risiko tersebut dengan asuransi yang sangat mahal.

Menurut TZ, hal yang menimbulkan kegelisahan di pihak Bayern adalah kedua neurolog yang menangani Musiala dipilih dan dibayar oleh pihak pemain, sementara dokter klub tidak diizinkan memeriksa rincian diagnosisnya secara lebih mendalam.

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Jika terbukti bahwa pihak Musiala menyembunyikan rincian medis penting sebelum perpanjangan kontrak, konsekuensinya bisa serius bagi agensi Schmid, yang sebenarnya telah bertahun-tahun menjalin hubungan baik dan penuh kepercayaan dengan Bayern. Hal semacam itu tentu merugikan bisnisnya yang tengah berkembang pesat karena integritas manajemen pemain akan dipertanyakan. Ketika ditanya di sela rapat umum tahunan pada Sabtu apakah Musiala mungkin sudah mengetahui penyakitnya sebelum menandatangani kontrak pada Februari 2025 dan menyembunyikannya dari Bayern, presiden klub Herbert Hainer menjawab: "Saya sama sekali tidak beranggapan demikian".

Musiala mungkin klien 11WINS yang paling dikenal, tetapi ia bukan satu-satunya pemain ternama Bundesliga yang diwakili agensi itu, dan bukan pula satu-satunya yang memiliki hubungan dengan Bayern. Karena itulah, hubungan Schmid dengan klub Munich tersebut selama ini selalu digambarkan baik dan dilandasi rasa saling percaya.

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Sebut saja, sebagai beberapa contoh, Can Uzun dan Robin Koch dari Eintracht Frankfurt, Maximilian Beier dari BVB, Nicolo Tresoldi yang sangat diminati klub-klub luar negeri, Paul Wanner yang pernah menjadi talenta muda Bayern dan kini bermain untuk PSV Eindhoven, serta Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher, dan Wisdom Mike. Ketiganya memiliki riwayat bersama Bayern, bahkan Buchmann masih terikat kontrak di sana. Ada pula Kennet Eichhorn dari Bayer Leverkusen.

Getty Images

Bayern Munich dan klien Schmid: Satu memecah pimpinan klub, satu lagi membawa keberuntungan

Nama terakhir itu, seperti Musiala, terutama ditangani Schmid dan pernah memicu perselisihan internal di klub pemegang rekor gelar Jerman tersebut pada musim panas lalu.

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Saat itu, direktur olahraga Eberl telah menjadikan Eichhorn, yang masih berusia 16 tahun, sebagai pemain incarannya. Ia sangat ingin merekrut gelandang tengah berbakat tersebut melalui klausul pelepasan yang kabarnya bernilai 9 hingga 12 juta euro. Namun, menurut kicker, Hoeneß dan Rummenigge dilaporkan memvetonya. Pasalnya, selain biaya transfer yang harus dibayarkan kepada Hertha BSC, agensi Schmid kabarnya juga meminta bonus perekrutan sebesar sepuluh juta euro untuk Eichhorn. Jumlah itu diminta untuk pemain yang saat itu berusia 16 tahun dan baru tampil dalam 19 pertandingan profesional. Hoeneß mungkin akan menyebutnya "gila".

Eichhorn akhirnya pindah ke Bayer Leverkusen, tetapi hingga kini belum sekali pun bermain untuk klub tersebut. Akibat gangguan metabolisme yang didiagnosis setelah infeksi saluran pencernaan yang parah , Eichhorn sempat harus dirawat inap dan kini menjalani latihan pemulihan. Ia diperkirakan melakoni debutnya bersama Leverkusen setelah pergantian tahun.

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Pada kesempatan lain, perpisahan yang sama sekali tak terduga antara seorang pemain dan agensi Schmid justru menjadi keberuntungan bagi Bayern. Sebab, seandainya Leroy Sane tidak memutuskan pada Mei 2025 untuk beralih dari Schmid ke Pini Zahavi sebagai agennya, ia sangat mungkin mendapatkan kontrak baru berdurasi tiga tahun beserta gaji tahunan dari klub Munich itu. "Tinggal tanda tangan. Kami ingin melakukannya, Leroy juga," kata Eberl saat itu, hanya untuk mengetahui beberapa jam kemudian bahwa kenyataannya berbeda.

Itu menjadi keberuntungan tak terduga yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pihak mana pun bagi klub. Seandainya Sane bertahan, misalnya, jalan Lennart Karl menuju tim utama dan kesempatan untuk bersinar pada musim pertamanya yang gemilang kemungkinan akan terhalang. Sementara itu, Sane mungkin akan menunjukkan performa serupa dengan yang kini ia tampilkan di Galatasaray, klub yang merekrut pemain yang kini berusia 30 tahun itu secara gratis. Antusiasme besar saat kedatangannya kini telah berganti menjadi frustrasi besar di kalangan suporter . Dalam 16 pertandingan kompetitif, Sane saat ini sama sekali belum mencatatkan kontribusi gol.