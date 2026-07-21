Sejumlah laporan media mengungkap jadwal pertandingan Al Ahli Saudi di turnamen Piala Interkontinental Antarklub, di mana mereka akan terpaksa memulai kompetisi lebih awal pada edisi mendatang.

Al Ahli tampil di turnamen Piala Interkontinental Antarklub untuk kali kedua secara beruntun, setelah sebelumnya memulai dari babak perempat final pada edisi lalu, sebelum kalah dari Pyramids asal Mesir dalam laga Piala Afrika, Asia, dan Pasifik.

Menurut surat kabar "Asharq Al-Awsat" Saudi, "Al Raqi" akan memulai edisi tersebut lebih awal, tepatnya dari babak play-off kualifikasi menuju laga Piala Afrika, Asia, dan Pasifik, ketika menghadapi juara Oseania pada 26 Agustus mendatang.

Jika lolos ke babak perempat final, Al Ahli akan bertemu tim Mamelodi Sundowns asal Afrika Selatan, juara Liga Champions Afrika edisi lalu, pada 19 September mendatang, dengan pemenang dari laga tersebut akan melaju ke babak semifinal.

Al Ahli berupaya melanjutkan sukses di level internasional, dengan kembali tampil di turnamen Piala Interkontinental Antarklub, usai meraih gelar Liga Champions Elite Asia dua kali secara beruntun.

Perlu dicatat bahwa edisi ini merupakan yang ketiga dari turnamen Piala Interkontinental Antarklub dalam format barunya, di mana Real Madrid menjuarainya pada 2024, sebelum Paris Saint-Germain meraih gelar tersebut tahun lalu.