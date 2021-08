Dimitar Berbatov Beri Masukan Kepada Anthony Martial: Bertahan Di Manchester United, Tolak Inter Milan!

Berbatov menganggap Martial masih menjadi pilihan yang bagus untuk Solskjaer pada musim 2021/22.

Mantan pemain Manchester United, Dimitar Berbatov, memperingatkan Anthony Martial untuk tetap bertahan di Old Trafford dan sebaiknya menolak kesempatan pindah ke Inter Milan.

The Red Devils berinvestasi biaya awal sebesar £36 juta ($50 juta) untuk membawa Martial ke Old Trafford dari AS Monaco pada 2015, dan ia menyelesaikan musim pertamanya sebagai pencetak gol terbanyak United dengan 17 gol, termasuk debut apiknya di pertandingan lawan Liverpool.

Sayangnya, Martial gagal membawa permainannya ke level berikutnya sejak itu. Meski begitu, Berbatov berharap striker asal Prancis berusia 25 tahun itu bertahan di klub karena layak mendapat tempat di dalam skuad inti Ole Gunnar Solskjaer.

Berbatov mengakui kedatangan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund bisa membuat Martial berpikir serius untuk menerima tawaran dari Nerazzurri.

"Anthony Martial mungkin berpikir bahwa dia berada dalam situasi yang agak sulit karena dengan, Sancho datang ke United, waktu bermain pemain asal Prancis itu akan berkurang," ujar Berbatov kepada Betfair.

"Saya tidak ragu bahwa ini akan ada dalam pikirannya sekarang, ia akan bertanya pada dirinya sendiri: 'Apakah saya bertahan dan berjuang untuk posisi saya, atau haruskan saya mulai mencari tempat untuk pindah ke tim di mana saya akan bermain lebih reguler?'."

"Inter tidak akan menjadi tempat terbaik untuk Martial. Gaya permainannya sangat teknis dan dia cocok bermain satu lawan satu dengan para bek. Saya ingin dia bertahan di United dan menantang dirinya sendiri. Jika ia bisa menunjukkan apa yang bisa dia lakukan di pelatihan dan kemudian dalam pertandingan, maka saya pikir dia akan baik-baik saja dan dia adalah pilih bagus untuk dimiliki United."

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"Saya berharap dia bisa tetap fit karena dia mengalami beberapa [cedera] di masa lalu dan ini bisa menghentikan perkembangan seorang pemain."

Martial mencetak 78 gol dari 258 pertandingan pertamanya untuk United di berbagai ajang kompetisi, ditambah 50 assist.

Martial membawa United meraih gelar Piala FA, Piala Liga, dan Liga Champions, namun pada musim 2020/21, ia hanya mencetak tujuh gol dari 36 penampilan.