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Masa depan Alejandro Balde akan menjadi salah satu persoalan yang harus dituntaskan Barcelona pada bursa transfer musim dingin mendatang.

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Menurut harian Sport, Balde telah kehilangan sebagian besar tempatnya dalam rencana pelatih Hansi Flick, dan situasinya itu tidak luput dari perhatian sejumlah klub besar Eropa.

Barcelona tidak menutup pintu bagi kepergian Balde pada Januari mendatang, tetapi menetapkan satu syarat untuk menyetujui transfer tersebut, yakni harus lebih dulu merampungkan perekrutan seorang bek tengah kidal yang mampu membantu tim di sisi lapangan atau sekaligus memberi kesempatan kepada Gerard Martín untuk bermain di posisi bek kiri.

Direksi olahraga klub Catalan itu tidak ingin melemahkan lini belakang di pertengahan musim tanpa kepastian mendatangkan pengganti yang sepadan.

Kedatangan bek tengah kidal akan memberi Hansi Flick opsi tambahan di jantung pertahanan sekaligus memungkinkannya lebih banyak mengandalkan Gerard Martín di posisi bek kiri.

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Karena itu, Barcelona tidak berniat terburu-buru memutuskan masa depan Balde, sebesar apa pun keuntungan yang bisa diraih klub dari kepergiannya, baik dalam bentuk ruang tambahan di batas gaji maupun kemudahan untuk merampungkan transfer lain di bursa.

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Di saat yang sama, Jorge Mendes sudah mulai bergerak. Agen asal Portugal itu memahami situasi kliennya dan tengah menimbang sejumlah alternatif yang tersedia.

Italia menjadi salah satu tujuan yang kian menguat dalam beberapa hari terakhir, seiring minat nyata Milan dan Juventus untuk mendapatkan jasa Balde.

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Berdasarkan laporan harian Corriere dello Sport, Milan tengah mempelajari skema yang memungkinkan mereka merampungkan transfer bernilai besar dari sisi finansial pada bursa transfer musim dingin.

Harian Italia itu menaksir nilai transfer Balde mencapai 50 juta euro, jumlah yang sulit ditanggung klub Lombardia tersebut secara langsung.

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Skema yang dibahas di kantor Milan adalah meminjam sang pemain dengan biaya tertentu hingga akhir musim, disertai klausul yang memberi klub opsi pembelian, yang bisa berubah menjadi kewajiban apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi.

Gaji sang pemain juga akan menjadi salah satu hal yang harus dinegosiasikan, karena menurut informasi yang sama, nilainya sekitar 6 juta euro per tahun.

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Jorge Mendes memiliki hubungan yang sangat baik dengan Milan, sehingga hal itu dapat memperlancar negosiasi kedua belah pihak.

Klub Italia itu menjadikan penguatan posisi bek kiri sebagai prioritas utama, di tengah keraguan atas performa Pervis Estupiñán serta kebutuhan untuk memberi pelatih Ruben Amorim opsi tambahan di posisi tersebut.

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Milan bukan satu-satunya klub besar Italia yang memantau Balde, sebab Juventus juga mempertimbangkan peluang merekrutnya dengan status pinjaman pada Januari mendatang.

Pelatih Luciano Spalletti ingin memperkuat sisi kiri pertahanan timnya, mengingat performa Andrea Cambiaso dan Juan Cabal yang naik-turun, dan menilai pemain Barcelona itu memiliki kualitas fisik dan teknik untuk langsung memberi kontribusi.

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Salah satu perbedaan antara Milan dan Juventus bisa terletak pada sejauh mana kesiapan keduanya untuk berkomitmen membeli Balde secara permanen.

Bagaimanapun, Barcelona harus menilai sejauh mana transfer semacam ini mampu membantu mereka mencapai target sendiri di bursa transfer musim dingin.

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Balde juga diminati besar di Inggris, dengan Liverpool, Manchester United, dan Tottenham memantau perkembangan yang mungkin terjadi dalam beberapa pekan mendatang.

Jorge Mendes bahkan telah melakukan pembicaraan dengan Liverpool dan Manchester United, serta menyampaikan kepada keduanya syarat finansial dari transfer yang mungkin terjadi.

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Barcelona lebih memilih melepas sang pemain melalui penjualan permanen dengan nilai mendekati 30 juta euro, tetapi tidak menutup kemungkinan transfer pinjaman dengan opsi pembelian, asalkan klub peminjam menanggung seluruh gaji sang bek, sehingga Barcelona dapat sepenuhnya membebaskan diri dari beban gajinya.