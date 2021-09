Diluncurkan Akhir Bulan Ini, eFootball 2022 Ungkap Kelebihan Baru

eFootball 2022 akan dirilis untuk PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows 10 dan Steam.

Konami mengungkap, game sepakbola eFootball 2022 yang merupakan pengganti dari Pro Evolution Soccer (PES), akan diluncurkan resmi pada 30 September 2021.

eFootball 2022 akan dirilis untuk PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows 10 dan Steam.

Tampil beda dari seri PES sebelumnya, eFootball 2022 memberikan gambaran kepada pengguna tentang bagaimana kira-kira platform simulasi sepakbola gratis baru ini.

Seitaro Kimura, produser eFootball di Konami Digital Entertainment mengatakan, eFootball 2022 akan menjadi judul resmi untuk konten musim pertama mereka. Selain itu, saat ini eFootball juga sudah menjadi nama platform keseluruhan mereka.

"Pembaruan platform yang menghadirkan fungsionalitasi baru seperti pertandingan lintas platform dan dukungan pengontrol, akan sering terjadi selama beberapa bulan mendatang dan akan selalu gratis," kata Kimura dalam keterangannya.

"Pembaruan konten dan mode permainan di masa mendatang akan ditawarkan sebagai opsi gratis atau premium," Kimura menambahkan.

Untuk perilisan, Konami mengungkapkan ada beberapa konten yang bisa dinikmati para pemain tanpa biaya mulai 30 September 2021.

Pertama adalah pertandingan offline melawan artificial intelligence atau melawan teman secara luring, menggunakan sembilan klub.

Kesembilan klub yang akan bisa dipilih untuk pertama kalinya adalah: FC Barcelona, ​​FC Bayern Münich, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate, dan São Paulo FC.

Ada juga enam stadion yang tersedia yaitu Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena, dan eFootball Stadium.

Sementara untuk konten online selama perilisan, pemain dapat merasakan pertandingan antar generasi (PlayStation 5 vs PlayStation 4 dan Xbox Series X/S vs Xbox One), melalui acara daring mingguan menggunakan tim yang telah ditentukan sebelumnya.