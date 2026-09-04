Hansi Flick menghadapi ujian nyata pertamanya dalam mengelola melimpahnya bintang di lini tengah Barcelona, setelah pilihannya menjadi lengkap dengan kembalinya Gavi dan pulihnya Rodri, di samping Pedri dan Marc Bernal, sehingga persaingan untuk dua posisi gelandang jangkar menjadi terbuka di antara empat pemain yang memiliki kemampuan berbeda namun ambisi yang serupa.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan, Gavi telah tersedia untuk tampil setelah kembali berlatih pada hari Kamis, sementara Rodri secara bertahap memulihkan kesiapannya dan tampil dalam beberapa laga terakhir, sehingga Flick mendapati dirinya di hadapan banyak pilihan sebelum menghadapi Valencia di Stadion Mestalla pada hari Minggu, dan sebelum dimulainya perjalanan Barcelona di Liga Champions Eropa melawan Feyenoord pekan depan.

Marc Bernal menjadi satu-satunya pemain yang memulai tiga laga pertama Barcelona pada musim ini, namun ia tidak menyelesaikan satu pun di antaranya, sementara Pedri memulai laga di sisinya dalam dua pertandingan terakhir sebelum Rodri menggantikannya pada babak kedua.

Adapun Gavi, yang memulai musim sebagai starter melawan Elche sebelum mengalami cedera, telah kembali ke latihan bersama dan menjadi siap untuk tampil, meskipun laporan-laporan Spanyol mengesampingkan kemungkinan menurunkannya sebagai starter melawan Valencia.

Rodri dan Pedri

Meskipun Bernal tampil gemilang dan Gavi memberikan persaingan, rencana utama Flick tampaknya bertumpu pada memadukan Rodri dan Pedri sebagai duet gelandang jangkar, berkat kemampuan kedua pemain dalam menguasai bola dan mengatur tempo pertandingan.

Flick sebelumnya telah memuji kemampuan Rodri setelah bergabung dengan Barcelona, menegaskan bahwa kehadirannya memberikan tim lebih banyak pengalaman dan kendali, sementara Bernal menjadi pilihan penting di posisi yang sama.

Arti penting Rodri secara khusus terletak pada kemampuannya memberikan keseimbangan bagi Barcelona di depan gawang, sekaligus memungkinkan Pedri untuk bergerak lebih leluasa dan membangun serangan, sebuah kombinasi yang menurut Flick mampu memberikan tim kendali yang lebih besar atas pertandingan.

Kendati demikian, penampilan gemilang Marc Bernal di awal musim membuat mengesampingkannya bukanlah perkara mudah, sementara Gavi memiliki kemampuan bermain di lebih dari satu posisi, hal yang memberinya peluang tambahan untuk mendapatkan menit-menit penting sepanjang musim.

Flick kini bersiap untuk mengambil keputusan sulit pertamanya di posisi ini, karena ia tidak hanya harus memilih di antara empat pemain saja, tetapi juga memiliki pilihan lain seperti Eric García dan Dani Olmo, yang menjadikan lini tengah Barcelona sebagai salah satu lini yang paling padat dengan bakat pada musim ini.