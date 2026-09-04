Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menukangi Al Hilal, mengungkapkan rencananya untuk memadukan pemain Brasil Gabriel Martinelli dan pemain Belanda Crysencio Summerville, mengingat kemampuan keduanya untuk bermain lebih banyak di sisi kiri.

Martinelli tampil untuk pertama kalinya bersama Al Hilal sebagai pemain pengganti dalam kemenangan derbi Riyadh atas Al Shabab dengan skor 2-0, Jumat malam, di Stadion SHG Arena, pada pekan kelima Liga Roshn Saudi.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Inzaghi ditanya tentang pemain yang akan bermain di posisi sayap kanan pada laga-laga mendatang antara Summerville dan Martinelli, dan ia menjawab: "Kedua pemain itu bisa bermain di sisi kanan dengan sangat leluasa."

Ia menjelaskan: "Hari ini kami memasukkan Martinelli di sisi kanan, dan setelah masuknya (Sabri) Dahl, saya memindahkannya untuk bermain di sisi kiri, dan pergantian di antara keduanya akan dilakukan pada laga-laga mendatang."

Mengenai posisi yang ia butuhkan, ia menjelaskan: "Bursa transfer masih terbuka, dan manajemen olahraga melakukan pekerjaan yang luar biasa di bursa transfer. Kami memiliki kebutuhan di lini pertahanan, dan kami sedang mengupayakannya."

Inzaghi kembali membahas pertandingan, ia mengatakan: "Kami sangat fokus, kami tampil dengan penuh tenaga dan menguasai jalannya pertandingan. Kami baru kembali dari laga melawan Al Ahli dengan energi yang terkuras, dan hari ini kami menghadapi tim yang sangat kuat di lini tengah dan lini serang."

Ia menambahkan: "Kami mengalami sejumlah kesulitan di posisi bek kanan. (Mohammed) Mahzari sudah saya pantau sejak musim lalu, dan ia menutupi banyak kekurangan di posisi ini. Ia pemain hebat yang memberikan segala kemampuannya."

Ia melanjutkan: "Kami menunggu kembalinya Hamad Al Yami, dan kami juga sedang mempersiapkan Sabri Dahl agar menjadi pemain di posisi yang sama, meskipun posisi aslinya adalah sayap kanan."

Adapun mengenai penggantian Hassan Tambakti, ia menjawab: "Setelah cedera selama dua bulan, ia mengikuti 5 sesi latihan dan ingin bermain di laga melawan Al Ahli, tetapi ia tampil hari ini. Penggantiannya bukan karena cedera, melainkan hanya karena kelelahan."

Ia menutup: "Ali Lajami cedera, kami berharap ia bisa kembali secepatnya. Kami mengalami kesulitan di lini pertahanan, dan kami berusaha menutupi kekurangan ini, serta kami memiliki Mishal Al Daoud."

Perlu dicatat bahwa Inzaghi membawa Al Hilal meraih kemenangan kelima secara beruntun di Liga Roshn, sehingga memuncaki klasemen dengan raihan 15 poin, unggul 3 poin atas Al Nassr yang menempati peringkat kedua, yang akan menjalani laga klasik yang sulit melawan Al Ittihad, Sabtu.