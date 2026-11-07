Dilema di lini pertahanan Klopp! Ia menjajal Jeltsch sebagai bek kanan saat pilihannya di posisi itu menipis

Klopp bahas opsi pelapis Philipp Treu di posisi bek kanan
Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui keterbatasan kedalaman skuad di posisi bek kanan sembari memaparkan solusi untuk periode pertandingan internasional mendatang. Setelah Philipp Treu tampil apik, Klopp menjajaki variasi taktik untuk memastikan posisi tersebut memiliki pelapis yang memadai.
Dua pemain RB Leipzig, Ridle Baku dan Benjamin Henrichs, tetap menjadi opsi utama, dengan Henrichs yang kondisinya mulai pulih.
Namun, Klopp mengungkapkan eksperimen taktik menarik yang melibatkan pemain muda serbabisa Finn Jeltsch.
Eksperimen Jeltsch untuk menambah fleksibilitas taktik
“Pertama-tama, Anda bisa melihat bahwa ini adalah posisi di mana kami tidak punya 40 pemain untuk dipilih. Karena itulah Pipo [Treu] tampil hebat selama pemusatan latihan,” jelas Klopp. “Kami punya dua pemain Leipzig, Ridle Baku dan Benni Henrichs. Benni kembali dan terlihat sangat bagus.”
“Selain itu, kami ingin melihat Finn Jeltsch. Finn memberikan kesan yang luar biasa bagus dalam pemusatan latihan kami. Dia pesepakbola yang sangat bagus, dinamis, dan cerdas.”
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“Gagasan kami sederhana, yaitu melihatnya bermain sebagai bek kanan juga, karena kami punya formasi berbeda saat membangun serangan, baik dengan pola 3-2 maupun 3-1,” tambah Klopp.
Kepercayaan kepada duet Thiaw-Schlotterbeck dan pengelolaan beban bermain Tah
Di posisi bek tengah, Klopp kembali menegaskan kepercayaan penuhnya kepada Malick Thiaw dan Nico Schlotterbeck, sekaligus menjelaskan pengelolaan beban bermain Jonathan Tah di Bayern Munich.
“Nico Schlotterbeck sayangnya cedera pada pemusatan latihan pertama, dan Malick Thiaw tampil luar biasa bagus. Malick belum bermain dalam tiga pertandingan klub berturut-turut, tetapi penampilannya untuk kami begitu bagus sehingga kami ingin dia tetap terlibat,” kata Klopp.
Mengenai Tah, Klopp menjelaskan: “Di Bayern, beban bermain Jonathan Tah sedang dikelola. Dalam periode padat yang mereka jalani ini, rotasi harus dilakukan. Jonathan adalah bek tengah kelas atas, jadi meski ada rotasi, kami tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya di rumah.”
Fondasi kokoh untuk menghadapi Serbia dan Belanda
Lini pertahanan Jerman akan menghadapi dua ujian berbeda, yakni melawan Serbia di Beograd dan menjamu Belanda.
Fleksibilitas taktik Klopp dalam membangun serangan akan diuji saat ia memadukan opsi serbabisa seperti Jeltsch dengan para pemain senior yang sudah menjadi andalan.
Skuad akan berkumpul di Herzogenaurach pada Senin untuk menyempurnakan struktur pertahanan menjelang sepak mula pada Jumat.