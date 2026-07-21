Dalam podcast 'DAB | Der Audiobeweis Spezial - Edisi Piala Dunia' dari Sky Austria, mantan pemain tim nasional Jerman tersebut menyatakan dukungannya agar tidak ada kelonggaran dan konsekuensi yang sesuai harus dijatuhkan.

Segera setelah kekalahan 0-1 di final Piala Dunia melawan Spanyol, dua pemain Argentina, Nahuel Molina dan Leandro Paredes, menarik perhatian karena tindakan mereka yang sangat tidak pantas.

Bek sayap Atletico Madrid itu awalnya tanpa peringatan terlebih dahulu melayangkan pukulan tinju ke dada Rodri, yang saat itu sedang berlari sambil merayakan kemenangan dan tidak melakukan tindakan provokatif. Ketika Eric Garcia dari Barcelona berusaha membantu rekan setimnya, ia justru menjadi sasaran kemarahan Molina.

Pemain asal Argentina itu mendorong Garcia hingga terjatuh, kemudian Paredes ikut campur dan menyerang pemain Spanyol tersebut dengan mencekik lehernya. Ketika Gavi, pemain Spanyol lainnya, mencoba menengahi untuk meredakan situasi, ia pun menerima pukulan dari Paredes dan terjatuh.

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Dietmar Hamann menuntut skorsing selama dua belas bulan

Agar perilaku memalukan seperti itu tidak terulang, kini harus diambil tindakan tegas, demikian argumen Hamann: "Saya akan menangguhkan keduanya selama satu tahun dan biarkan mereka sendiri yang mempertimbangkan apakah ingin kembali bermain. Tapi hal seperti ini tidak boleh terjadi."

Pria berusia 52 tahun itu menyatakan bahwa ia “sama sekali tidak bisa memaklumi” tindakan semacam itu. “Hal ini harus dihukum dan kita tidak boleh bersikap terlalu lunak. Saya akan menangguhkan keduanya selama dua belas bulan.”

Padahal, Argentina sebenarnya telah meraih banyak simpati sepanjang turnamen berkat penampilan gemilang sang superstar, Lionel Messi. “Hal itu sebagian besar telah dirusak,” kata Hamann.

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FIFA akan menyelidiki insiden tersebut

Bagaimana dan apakah Molina serta Paredes akan dikenai sanksi masih belum jelas. Dalam sebuah pernyataan FIFA, yang dikutip oleh beberapa media internasional, termasuk ESPN, disebutkan bahwa seorang jaksa disiplin dan etika telah ditunjuk untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran yang terkait dengan insiden-insiden setelah pertandingan. Rincian lebih lanjut akan diumumkan segera setelah laporan terkait tersedia.

Kiper Spanyol, Unai Simon, justru tampil sebagai pemenang yang jauh lebih berwibawa; setelah situasi sedikit mereda, ia mendatangi setiap pemain Argentina satu per satu, saling bertepuk tangan, dan mengucapkan selamat.