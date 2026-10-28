Menurut laporan harian Belgia Het Nieuwsblad yang memuat pernyataan seorang anggota dewan FC Brugge tanpa menyebutkan namanya, untuk saat ini peluang kepindahan pemain berusia 22 tahun itu tertutup.

Laporan tersebut menyebut Tresoldi "tidak dijual". Karena itu, akan "sama sekali tidak relevan" jika klub-klub peminat berupaya menebus kontrak sang penyerang pada bursa transfer musim dingin mendatang untuk merekrutnya.

Berkat performa apiknya musim ini, pemain berdarah Jerman-Italia itu dikabarkan berada di urutan teratas daftar incaran sejumlah klub papan atas. Dalam beberapa bulan terakhir, BVB, Inter Milan, FC Barcelona, Atletico Madrid, Tottenham Hotspur, dan FC Arsenal disebut-sebut berminat. Namun, saat ini AC Milan kabarnya menjadi klub yang paling gencar mengupayakan perekrutan sang pencetak gol.

Baru-baru ini, Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa transfer Tresoldi telah menjadi perhatian langsung pemilik klub, Gerry Cardinale. Pria asal Amerika Serikat itu disebut telah menginstruksikan jajaran pengelola tim untuk menjajaki syarat-syarat kemungkinan transfer. Setelah itu, kontak dilakukan dengan para penasihat Tresoldi untuk menjajaki peluang tercapainya kesepakatan.

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Cardinale ingin mendapat informasi langsung mengenai perkembangannya. Belum jelas apakah upaya merekrut Tresoldi akan dilakukan pada Januari atau baru musim panas mendatang. Menurut laporan terbaru, Rossoneri tampaknya harus menunggu hingga awal musim baru.

Tresoldi kini telah mencetak dua belas gol dalam 14 pertandingan resmi di semua kompetisi. Pada akhir pekan lalu, ia memborong ketiga gol Club Brugge saat menang 3-2 atas VV St. Truiden di Jupiler Pro League. Itu merupakan hat-trick ketiganya dalam 26 hari terakhir.

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Tim nasional mana yang akan dipilih Nicolo Tresoldi?

Pemain berusia 22 tahun itu pindah dari Hannover 96 ke Brugge pada 2025 dengan biaya 7,5 juta euro dan masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2029. Menurut kabar yang beredar, pihak klub Belgia itu telah mematok biaya transfer sebesar 35 juta euro untuk sang penyerang pada musim panas lalu. Kini, nilai pasarnya disebut telah melampaui 50 juta euro.

Selain rumor transfer yang terus beredar, masa depan Tresoldi di level tim nasional juga belum sepenuhnya jelas. Lahir di Italia, pemain berusia 22 tahun itu juga memiliki kewarganegaraan Jerman sejak 2022. Dengan demikian, selain membela Squadra Azzurra, ia juga bisa bermain untuk timnas Jerman.

Namanya tidak masuk dalam skuad berisi 44 pemain yang terakhir dipilih pelatih timnas Jerman, Jürgen Klopp. Namun, ia tetap tampil untuk timnas Jerman U-21, yang telah ia bela dalam 27 pertandingan internasional dengan torehan 16 gol. Ia baru ingin mengambil keputusan mengenai masa depannya di tim nasional setelah Piala Eropa kelompok usia junior pada musim panas mendatang.