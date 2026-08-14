"Said El Mala bukan pemain Borussia Dortmund dan juga tidak akan menjadi pemain klub ini pada musim panas ini. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah menggelar pembicaraan terbuka dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab di 1. FC Köln, tetapi mereka menolak tawaran terakhir kami. Borussia Dortmund tidak akan mengajukan tawaran lain dan tidak akan melanjutkan upaya transfer pemain tersebut," kata Ricken.

Direktur pelaksana Carsten Cramer mengatakan kepada Bild: "Kami secara bersama-sama dan dengan sadar memutuskan untuk tidak lagi mengajukan tawaran. Kami telah memberikan tawaran yang menurut pandangan kami sangat bernilai. Di tengah semua ambisi olahraga, penting bagi kami agar akal sehat secara ekonomi tidak dikesampingkan."

Negosiasi antara Dortmund dan Köln sudah berlangsung selama berminggu-minggu. Menurut laporan media, BVB sudah gagal dengan beberapa tawaran, sementara klub asal Rhein itu disebut tetap berpegang pada permintaan biaya transfer sebesar 50 juta euro.

Baru pada Juli 2025, El Mala memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2030 - tanpa klausul rilis. Pemain sayap itu langsung meyakinkan di Köln. Pada musim perdananya di Bundesliga, pemain ofensif tersebut mencetak 13 gol dan lima assist.

Ricken mengonfirmasi: BVB mundur dari saga El-Mala

"Said memiliki kontrak jangka panjang dan kami tidak punya alasan untuk melepas pemain ini," kata direktur pelaksana FC Thomas Kessler baru-baru ini, namun: "Kami juga sudah mengatakan: jika ada sesuatu yang datang untuk 1. FC Köln dalam kisaran yang membuat kami ingin berbicara, maka kami akan melakukannya."

Selama berbulan-bulan, rumor tentang masa depan El Mala terus beredar. Menurut laporan media, pemain 19 tahun itu, yang tidak dipanggil mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann ke Piala Dunia setelah menjalani musim yang kuat, sebelumnya juga telah menolak tawaran FC Brentford dari Premier League Inggris.