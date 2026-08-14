"Said El Mala bukan pemain Borussia Dortmund dan juga tidak akan menjadi pemain mereka pada musim panas ini. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah melakukan pembicaraan terbuka dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab di 1. FC Köln, tetapi mereka menolak tawaran terakhir kami. Borussia Dortmund tidak akan lagi mengajukan tawaran baru dan tidak akan melanjutkan upaya transfer pemain tersebut," kata Ricken.

Negosiasi antara Dortmund dan Köln telah berlangsung selama berminggu-minggu. Menurut laporan media, BVB sudah gagal dengan beberapa tawaran, sementara klub asal Rhineland itu tetap bersikeras pada tuntutan biaya transfer sebesar 50 juta euro.

Baru pada Juli 2025, El Mala memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2030 - tanpa klausul pelepasan. Pemain sayap itu langsung tampil meyakinkan di Köln. Pada musim debutnya di Bundesliga, pemain ofensif tersebut mencetak 13 gol dan lima assist.

Ricken mengonfirmasi: BVB mundur dari perburuan El Mala

"Said memiliki kontrak jangka panjang dan kami tidak punya alasan untuk melepas pemain ini," kata direktur pelaksana FC, Thomas Kessler, baru-baru ini, namun: "Kami juga mengatakan, jika ada sesuatu yang datang untuk 1. FC Köln dalam kisaran seperti itu sehingga kami ingin membicarakannya, maka kami akan melakukannya."

Selama berbulan-bulan, rumor soal masa depan El Mala terus beredar. Menurut laporan media, pemain 19 tahun itu, yang tidak masuk nominasi Piala Dunia oleh mantan pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann setelah menjalani musim yang kuat, sebelumnya juga telah menolak tawaran dari FC Brentford dari Premier League Inggris.