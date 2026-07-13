Dikeluarkan karena tuduhan pelecehan seksual dan meninggal secara mendadak... Kejutan di Belanda setelah kematian De Brink

Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) hari ini, Senin, mengumumkan meninggalnya wasit internasional Rob de Brink pada usia sekitar 38 tahun, sekaligus menyampaikan keterkejutan dan duka yang mendalam, tanpa mengungkapkan penyebab kematiannya.

Kematian De Brink terjadi beberapa minggu setelah ia dicoret dari daftar wasit Piala Dunia 2026, menyusul penangkapannya di Inggris atas tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang remaja, dalam kasus yang memicu kontroversi luas di kalangan sepak bola.

Wasit almarhum semula termasuk dalam daftar awal wasit untuk turnamen dunia musim panas ini, sebelum kariernya mengalami guncangan hebat setelah ia ditangkap atas dugaan melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadap seorang remaja laki-laki di Inggris.

Meskipun kasus tersebut kemudian dibatalkan, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengambil keputusan tegas untuk menghapus nama De Brink secara permanen dari daftar wasit Piala Dunia, sebuah langkah yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai tindakan pencegahan untuk menjaga reputasi turnamen.

Dalam pernyataan sebelumnya, De Brink mengungkapkan kesedihannya yang mendalam atas apa yang dialaminya, dengan mengatakan bahwa ia “sangat sedih karena dituduh secara tidak adil,” serta menambahkan bahwa ia “merasa sangat kecewa” karena tidak dapat berpartisipasi dalam ajang sepak bola terbesar di dunia.

Sampai saat ini, Federasi Sepak Bola Belanda belum mengeluarkan pernyataan resmi apa pun yang menjelaskan keadaan seputar kematian tersebut atau apakah hal itu terkait dengan tekanan psikologis yang dialami wasit almarhum selama periode terakhir.

De Brink dianggap sebagai salah satu wasit muda paling menjanjikan di Eropa, di mana ia telah memimpin banyak pertandingan internasional besar sebelum kariernya berakhir dengan cara yang tragis ini.