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Mauricio Pochettino masih menanti kemenangan pertamanya sebagai manajer Manchester United setelah malam penuh kekacauan di Liga Champions. Manchester United sempat mengira telah mengamankan kemenangan dramatis di Lisbon, tetapi keputusan VAR yang kontroversial menggagalkan raihan tiga poin mereka pada detik-detik akhir pertandingan.

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Drama VAR pada menit akhir gagalkan kemenangan United di Lisbon

Saat laga Liga Champions pada Rabu masih imbang 2-2 pada menit ke-82, Bruno Fernandes mengirim tendangan sudut yang tampaknya ditepis kiper Sporting, Kaique, ke gawangnya sendiri saat mendapat tekanan. Setelah pemeriksaan VAR yang cukup lama, wasit Szymon Marciniak meninjau monitor di tepi lapangan dan menganulir gol tersebut.

Sebelumnya, dalam pertandingan penuh kejadian di Estadio Jose Alvalade, Luis Suarez membawa tuan rumah unggul lewat titik penalti setelah Senne Lammens menggagalkan percobaan pertamanya beberapa saat sebelumnya. Gol penyeimbang Amad Diallo untuk United juga dianulir karena Marciniak sudah lebih dulu meniup peluit atas pelanggaran Youri Tielemans.

Fernandes membalikkan keadaan setelah jeda dengan mencetak gol dari titik penalti, sebelum tembakan mendatarnya berbelok akibat bekas cungkilan di lapangan dan melewati kiper. Namun, Lammens gagal menangkap umpan silang pada menit-menit akhir sehingga Suarez bisa menyamakan kedudukan , sebelum Tielemans diusir pada masa tambahan waktu.

UEFA jelaskan alasan gol dianulir

Badan sepak bola Eropa itu segera menjelaskan keputusan kontroversial pada menit akhir di Lisbon. Seperti dikutip The Independent, UEFA menyatakan bahwa Patrick Dorgu "melakukan pelanggaran terhadap kiper Sporting sebelum bola masuk ke gawang."

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Tayangan ulang memperlihatkan Dorgu melakukan kontak dengan Kaique di dalam kotak gawang saat bola hasil tendangan sudut tiba. Lisandro Martinez dan Leny Yoro juga berdiri sangat dekat mengelilingi kiper Sporting tersebut, yang turut memengaruhi keputusan Marciniak untuk menghukum tim tamu.

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Putusan itu berbeda dengan insiden pada awal bulan ini ketika United bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa di Liga Primer. Dalam pertandingan tersebut, Dorgu mencetak gol setelah Lammens berbenturan dengan kiper Villa, Zion Suzuki, dengan cara serupa, tetapi gol itu tetap disahkan.

Kesalahan pertahanan hambat awal masa kepelatihan Pochettino

Hasil imbang itu menempatkan United di peringkat ke-19 klasemen Liga Champions dan memperpanjang penantian Pochettino untuk meraih kemenangan pertama sejak menggantikan Michael Carrick. Masa kepelatihannya dimulai dengan kekalahan 4-0 di kandang Liverpool pada Minggu, ketika Yoro mendapat kartu merah yang keliru pada menit kedelapan .

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Kesalahan pertahanan yang terus berulang masih merugikan Manchester United. Dua penalti yang mereka berikan dalam rentang tiga menit, kejadian pertama bagi klub di kompetisi ini sejak 1998, membuat United telah memberikan lima penalti di semua kompetisi musim ini dan kebobolan lebih dulu dalam tujuh laga berturut-turut.

Tekanan meningkat, United juga akan kehilangan pemain tengah

Posisi ke-19 membuat United harus mengejar ketertinggalan di Eropa sementara Pochettino berupaya menemukan kestabilan. Menghilangkan kesalahan Lammens yang merugikan serta memperbaiki pertahanan yang rapuh akan sangat penting untuk memulai kebangkitan.

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Pochettino juga harus menyesuaikan rencana lini tengahnya setelah Tielemans mendapat kartu merah pada menit-menit akhir. Mengatasi masalah disiplin tetap menjadi prioritas mendesak saat United berusaha menyelamatkan perjalanan mereka musim ini.