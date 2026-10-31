"Lennart baru berusia 18 tahun. Di mana kalian saat berusia 18 tahun? Seperti halnya ia mencoba berbagai hal di lapangan, ia juga melakukannya di luar lapangan," tegas Ballack kepada DAZN . Ia juga membela cara Karl menampilkan diri di media sosial: "Media sosial saat ini menjadi faktor besar, bukan hanya bagi generasi muda. Setiap orang berhak menampilkan dirinya seperti yang ia inginkan. Tentu saja, tidak semua yang dilakukan akan benar. Sayangnya, kecaman sudah bisa dipastikan akan datang."

Dengan pernyataan itu, Ballack terutama menanggapi Hoeneß, yang dalam wawancara dengan Welt am Sonntag mengatakan akan berbicara serius dengan talenta menyerang tersebut. Karl "masih jauh dari seorang superstar", tegas tokoh senior klub itu. "Pemain muda membutuhkan kerendahan hati dan tekanan. Perbandingan dengan Olise jelas tidak baik baginya. Keduanya masih terpaut jauh. Misalnya, saya tidak tahu apakah terus-menerus merangkul Lennart Karl akan baik baginya."

Apa yang dikritik FC Bayern dari Lennart Karl?

Hoeneß tampaknya tidak sendirian dalam melontarkan kritik tersebut. Seperti dilaporkan Bild, sejumlah petinggi Bayern lainnya juga memandang skeptis penampilan Karl di media sosial. Para petinggi itu disebut khususnya tidak menyukai "gaya hidup glamor dan kehidupan pribadinya bersama kekasihnya yang merupakan influencer, Zoe Käppele". Pesan internalnya: kurangi Instagram, lebih fokus pada sepakbola. Karl diminta mencontoh Tom Bischof, yang secara konsisten menjaga hubungannya jauh dari sorotan publik.

Ini juga bukan kali pertama Hoeneß menegur remaja tersebut di depan publik. Pada awal Mei, ia sudah mempermasalahkan pakaian merah muda Karl saat pemain menyerang yang kala itu cedera menyaksikan kemenangan 4-3 atas Real Madrid dari tribun. "Tidak perlu tampil di internet dengan setelan merah muda," kata Hoeneß kepada DAZN. Ia lalu menyinggung kasus serupa yang melibatkan Bastian Schweinsteiger: "Saat itu Franz (Beckenbauer, red.) dan saya juga turun tangan."

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Pertandingan berikutnya ATM Champions League 15.00 FCB

Namun, Ballack melihat adanya risiko bahwa perdebatan publik mengenai cara Karl menampilkan diri semakin dicampuradukkan dengan perkembangan performanya di lapangan. Sejauh ini, pemain muda tersebut mencatatkan satu gol dan dua assist dalam sebelas pertandingan. "Uli Hoeneß sah-sah saja mengkritik cara Lennart menampilkan diri di hadapan publik. Namun, jelas pula bahwa dengan itu ia menjadikan Lennart sasaran kritik di depan publik," ujar pria berusia 50 tahun itu. Di saat yang sama, ia meminta Karl mengambil tanggung jawab: "Lenny harus menunjukkan di lapangan bahwa ia bisa keluar dari keterpurukan ini."

Namun, pembelaan Ballack bukan tanpa kepentingan pribadi: Karl termasuk pemain yang ditangani agensi pemain miliknya, Lucky 13. Dengan demikian, mantan pemain tim nasional itu membela anak asuhnya bukan hanya sebagai pakar DAZN, melainkan juga dari sudut pandang bisnis agensinya. Dua peran itu berbenturan dalam perdebatan ini.

Ballack juga tidak dapat memahami pernyataan terbaru direktur olahraga Max Eberl: "Bahwa Max Eberl sekarang menyebut Lennart sedang mengalami kemerosotan performa, ditambah dengan kesalahan-kesalahan langkah, padahal grafik performanya jelas kembali menanjak, sulit dipahami dari segi waktu dan setidaknya patut dipertanyakan dari segi isi."

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Ballack sangat yakin akan kemampuan anak asuhnya. "Lennart Karl punya karakter. Dengan karakter itu, ia mungkin akan beberapa kali lagi menimbulkan gesekan sepanjang kariernya," katanya. Perkembangan Karl selama setahun terakhir dinilainya "luar biasa baik". Mampu menembus tim FC Bayern saat baru berusia 17 tahun menunjukkan bukan hanya kualitas sepakbola yang luar biasa, melainkan terutama karakter.

Karena itu, pesan penutup Ballack pun tegas: "Saya berharap Lennart tidak sampai mengubah dirinya sepenuhnya sebelum berusia 20 tahun. Dalam hal ini, ia mendapat dukungan penuh dari saya!"