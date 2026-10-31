"Lennart baru berusia 18 tahun. Kalian ada di mana saat berusia 18 tahun? Seperti halnya ia mencoba berbagai hal di lapangan, ia juga melakukannya di luar lapangan," tegas Ballack kepada DAZN . Ia juga membela cara Karl menampilkan diri di media sosial: "Media sosial saat ini menjadi faktor besar, bukan hanya bagi generasi muda. Setiap orang berhak menampilkan dirinya sesuai keinginan. Tentu saja, tidak semua yang dilakukan akan benar. Sayangnya, kecaman sulit dihindari."

Dengan pernyataan itu, Ballack terutama menanggapi Hoeneß, yang dalam wawancara dengan Welt am Sonntag mengumumkan akan berbicara serius dengan talenta menyerang tersebut. Karl "masih jauh dari status superstar", tegas tokoh berpengaruh di klub itu. "Pemain muda membutuhkan kerendahan hati dan tekanan. Perbandingan dengan Olise jelas tidak baik baginya, masih ada jarak yang sangat jauh di antara keduanya. Misalnya, saya tidak tahu apakah Lennart Karl akan terbantu jika ia selalu hanya dirangkul."

Apa yang dikritik Bayern Munich dari Lennart Karl?

Hoeneß rupanya bukan satu-satunya yang melontarkan kritik. Seperti dilaporkan Bild, sejumlah petinggi Bayern lainnya juga memandang skeptis cara Karl menampilkan diri di media sosial. Mereka disebut terutama tidak menyukai "gaya hidup glamor dan kehidupan pribadinya bersama kekasihnya yang seorang influencer, Zoe Käppele". Pesan dari internal klub: kurangi Instagram, lebih fokus pada sepakbola. Karl diminta mencontoh Tom Bischof, yang konsisten menjaga hubungannya jauh dari sorotan publik.

Ini juga bukan kali pertama Hoeneß menegur remaja itu di depan publik. Pada awal Mei, ia sudah mempermasalahkan pakaian merah muda Karl saat pemain menyerang yang kala itu cedera tersebut menyaksikan kemenangan 4-3 atas Real Madrid dari tribune. "Tidak perlu tampil di internet dengan setelan jas merah muda," kata Hoeneß kepada DAZN. Ia lalu menyinggung kasus serupa yang melibatkan Bastian Schweinsteiger: "Saat itu, Franz (Beckenbauer, red.) dan saya juga turun tangan."

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Namun, Ballack melihat bahaya bahwa perdebatan publik soal sikap Karl semakin dicampuradukkan dengan perkembangan performanya di lapangan. Dalam sebelas pertandingan sejauh ini, pemain muda tersebut mencatatkan satu gol dan dua assist. "Uli Hoeneß berhak mengkritik cara Lennart menampilkan diri di depan publik. Namun, jelas pula bahwa dengan melakukan itu, ia menjadikan Lennart sasaran kritik di depan publik," jelas pria berusia 50 tahun itu. Di saat yang sama, ia juga menuntut Karl: "Lenny harus menunjukkan di lapangan bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan ini."

Namun, pembelaan Ballack bukan tanpa kepentingan pribadi: Karl merupakan salah satu pemain yang ditangani agensi manajemennya, Lucky 13. Dengan demikian, mantan pemain tim nasional itu membela anak asuhnya bukan hanya sebagai pengamat DAZN, melainkan juga dari sudut pandang bisnis agensinya. Dua peran yang saling berbenturan dalam perdebatan ini.

Ballack juga tidak dapat memahami pernyataan terbaru direktur olahraga Max Eberl: "Kini, setelah performa Lennart kembali jelas menunjukkan tren peningkatan, Max Eberl justru menyebutnya mengalami kemerosotan performa, disertai berbagai kesalahan langkah. Dari segi waktu, pernyataan itu sulit dipahami dan isinya setidaknya patut dipertanyakan."

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Ballack sangat yakin akan kemampuan anak asuhnya. "Lennart Karl punya karakter. Dengan karakter itu, bisa diperkirakan ia akan beberapa kali lagi bersinggungan dengan orang lain sepanjang kariernya," katanya. Menurut Ballack, perkembangan Karl sepanjang tahun lalu "sangat luar biasa". Keberhasilannya menembus tim Bayern Munich pada usia 17 tahun bukan hanya menunjukkan kualitas sepakbola yang luar biasa, tetapi terutama juga karakter.

Karena itu, pesan penutup Ballack pun tegas: "Saya berharap Lennart tidak membiarkan dirinya berubah sepenuhnya sebelum mencapai usia 20 tahun. Ia mendapat dukungan penuh dari saya!"