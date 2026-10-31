"Lennart baru berusia 18 tahun. Di mana kalian saat berusia 18 tahun? Seperti halnya ia mencoba berbagai hal di lapangan, ia juga melakukannya di luar lapangan," tegas Ballack kepada DAZN . Ia juga membela cara Karl menampilkan diri di media sosial: "Media sosial saat ini menjadi faktor besar, bukan hanya bagi generasi muda. Setiap orang berhak menampilkan dirinya sesuai keinginannya. Tentu saja, tidak semua yang dilakukan akan benar. Sayangnya, kecaman hampir pasti muncul."

Pernyataan Ballack itu terutama menanggapi Hoeneß, yang dalam wawancara dengan Welt am Sonntag mengatakan bahwa ia akan berbicara serius dengan pemain muda berbakat di lini serang tersebut. Karl "masih jauh dari status superstar", tegas tokoh senior klub itu. "Pemain muda membutuhkan kerendahan hati dan tekanan. Perbandingan dengan Olise jelas tidak baik baginya karena kemampuan mereka masih terpaut sangat jauh. Misalnya, saya tidak tahu apakah terus-menerus merangkul Lennart Karl akan berdampak baik baginya."

Apa yang dikritik FC Bayern dari Lennart Karl?

Hoeneß tampaknya bukan satu-satunya yang melontarkan kritik. Seperti dilaporkan Bild, sejumlah petinggi Bayern lainnya juga memandang skeptis cara Karl menampilkan diri di media sosial. Mereka disebut tidak menyukai "gaya hidup glamor dan kehidupan pribadinya bersama pacarnya yang seorang influencer, Zoe Käppele". Pesan internalnya: kurangi Instagram, lebih fokus pada sepakbola. Karl diharapkan mencontoh Tom Bischof, yang konsisten menjaga hubungannya jauh dari sorotan publik.

Ini juga bukan pertama kalinya Hoeneß menegur remaja itu di depan umum. Pada awal Mei, ia sudah menyatakan keberatan dengan pakaian serba merah muda yang dikenakan Karl saat pemain lini serang yang kala itu cedera tersebut menyaksikan kemenangan 4-3 atas Real Madrid dari tribune. "Tidak perlu muncul di internet dengan setelan jas merah muda," kata Hoeneß kepada DAZN. Ia lalu menyinggung kasus serupa yang melibatkan Bastian Schweinsteiger: "Saat itu, Franz (Beckenbauer, red.) dan saya juga turun tangan."

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Namun, Ballack melihat adanya risiko bahwa perdebatan publik mengenai cara Karl menampilkan diri semakin dicampuradukkan dengan perkembangan performanya di lapangan. Sejauh ini, pemain muda itu mencatatkan satu gol dan dua assist dalam sebelas pertandingan. "Uli Hoeneß sah-sah saja mengkritik citra yang ditampilkan Lennart ke publik. Namun, jelas pula bahwa dengan begitu ia menjadikan Lennart sasaran kritik secara terbuka," ujar pria berusia 50 tahun itu.

Meski demikian, pembelaan Ballack tidak sepenuhnya tanpa kepentingan: Karl termasuk pemain yang ditangani agensi perwakilan pemain miliknya, Lucky 13. Mantan pemain tim nasional itu pun membela kliennya bukan hanya sebagai pengamat untuk DAZN, tetapi juga dari sudut pandang bisnisnya sebagai agen. Dua peran itu saling berbenturan dalam perdebatan ini.

Ballack juga tidak dapat memahami pernyataan terbaru anggota dewan bidang olahraga Max Eberl: "Ketika grafik performa Lennart kini jelas kembali menanjak, sulit memahami mengapa Max Eberl justru menyatakan bahwa ia mengalami penurunan performa, ditambah dengan kesalahan-kesalahan langkah. Waktunya tidak masuk akal dan isi pernyataannya setidaknya patut dipertanyakan."

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Ballack sangat yakin dengan kemampuan kliennya. "Lennart Karl punya karakter. Dengan karakter itu, bukan hal mengejutkan jika ia sesekali akan menimbulkan gesekan sepanjang kariernya," katanya. Perkembangan Karl selama setahun terakhir disebutnya "luar biasa baik". Kemampuannya mendapatkan tempat di FC Bayern saat baru berusia 17 tahun menunjukkan bukan hanya kualitas sepakbola yang luar biasa, melainkan terutama karakter.

Pesan penutup Ballack pun tegas: "Saya berharap Lennart tidak membiarkan dirinya berubah sepenuhnya demi memenuhi keinginan orang lain sebelum ia berusia 20 tahun. Dalam hal itu, ia mendapat dukungan penuh dari saya!"