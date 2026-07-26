Juventus ikut ambil bagian dalam perburuan untuk mendapatkan bintang timnas Inggris, yang tampil impresif selama gelaran Piala Dunia lalu.

John Stones menjadi pemain berstatus bebas transfer setelah penampilan gemilangnya bersama timnas Inggris di Piala Dunia, hal yang menarik perhatian sejumlah klub dalam upaya mereka memperkuat lini pertahanan pada bursa transfer saat ini.

Ketersediaan pemain ini untuk transfer gratis datang seusai berakhirnya kontraknya dengan Manchester City, dan meski minim menit bermain pada musim lalu, sahamnya melambung secara signifikan setelah penampilan kuatnya bersama timnas "Three Lions" di Piala Dunia.

Menurut surat kabar "The Sun", John Stones telah melakukan pembicaraan dengan Juventus terkait kemungkinan pindah ke luar negeri setelah meninggalkan Manchester City.

Stones, yang berusia 32 tahun, menjadi pemain bebas transfer setelah mengakhiri periode luar biasa selama sepuluh tahun bersama Manchester City, di mana ia meraih enam gelar Liga Primer Inggris, tiga gelar Piala FA, tiga gelar Piala Liga, dan Liga Champions Eropa.

Bek tengah ini menerima tawaran dari sejumlah klub besar selama bursa transfer musim panas setelah tampil dalam lima pertandingan internasional bersama timnas Inggris pada Piala Dunia tahun ini.

Nama bek serbabisa ini telah dikaitkan dengan klub-klub seperti Arsenal, Chelsea, Inter Milan, dan mantan klubnya, Everton.

Namun menurut pakar transfer Gianluca Di Marzio, Juventus adalah satu-satunya klub yang telah menghubungi kubu John Stones.

Juventus berupaya memperkuat lini pertahanannya karena ingin bersaing dengan kuat pada musim mendatang.

Juventus menjalani musim yang mengecewakan dengan menempati peringkat keenam di klasemen dan gagal lolos ke Liga Champions Eropa, tetapi pada musim depan mereka harus puas dengan Liga Europa.