Liverpool memastikan tempatnya di semi-final Liga Champions seusai menyingkirkan Benfica pada Kamis (14/4) dini hari WIB tadi.

Setelah menang 3-1 di pertemuan pertama yang dilangsungkan di Portugal, Liverpool yang mendapat giliran menjamu lawannya tersebut kemudian dipaksa main imbang 3-3. Akan tetapi, anak asuh Jurgen Klopp tetap menang agregat 6-4.

Di partai semalam, The Reds unggul terlebih dahulu lewat Ibrahima Konate di menit ke-21 dan itu bisa disamakan oleh Goncalo Ramos 11 menit berselang.

Roberto Firmino lantas mencetak brace di babak kedua untuk mengembalikan keunggulan Liverpool, tapi Benfica bisa mengejar dan bahkan menyamakan skor berkat Roman Yaremchuk dan Darwin Nunez.

Catatan Menarik Dari Pertandingan

Firmino sekarang telah mengemas sepuluh gol di semua kompetisi untuk Liverpool musim ini, mengalahkan catatannya pada 2020/21 kemarin (9). Adapun lesakannya ke gawang Benfica merupakan gol pertamanya di Anfield di Liga Champions sejak Maret 2020 (vs Atletico Madrid).

Konate menjadi pemain keempat Liverpool yang mencetak gol di kedua pertandingan fase perempat-final Liga Champions, menyusul Peter Crouch (2006/07 vs PSV), Mohamed Salah (2017/18 vs Manchester City) dan Firmino (2018/19 vs FC Porto).

Nunez menjaringkan gol keenamnya di Liga Champions untuk musim 2021/22, dan itu adalah catatan terbaik bagi pemain Benfica mana pun di kompetisi ini, melewati jumlah gol Nuno Gomes pada 1998/99 (5).

Tantang Villarreal Di Semi-Final

Seturut kelolosan ini, Liverpool sekarang harus mengalihkan fokusnya untuk melawan Villarreal di babak empat besar.

The Yellow Submarine melaju sampai tahap ini seusai mengeliminasi wakil Jerman, Bayern Munich, dengan mereka menang agregat 2-1.

Adapun leg pertama semi-final menurut rencana digelar di Anfield pada akhir April nanti, selagi leg kedua bakal dimainkan di Estadio de la Ceramica pada awal Mei mendatang.