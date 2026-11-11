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Sebuah laporan media mengungkapkan kepergian Joan Laporta, presiden klub Barcelona, ke Amerika, pada hari Jumat mendatang, dalam sebuah misi yang sangat khusus.

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Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Joan Laporta, presiden Barcelona, akan melakukan perjalanan ke New York pada Jumat untuk ikut serta pada Sabtu dalam edisi ketiga inisiatif "Monumen Peringatan Johan Cruyff", yang diselenggarakan oleh Yayasan Veteran Sitges dan Institut Katalan-Amerika dengan tujuan menghormati warisan dan sosok legenda Barcelona tersebut.

Stadion Riverside Park akan menjadi tuan rumah pertandingan peringatan pada Sabtu siang, dengan partisipasi para anggota "Dream Team" yang tak terlupakan di bawah kepemimpinan Johan Cruyff di Barcelona. Pertandingan ini akan diikuti oleh Guillermo Amor, Julio Salinas, Eusebio Sacristan, dan Jon Andoni Goikoetxea, selain Santi Ezquerro, yang juga merupakan mantan pemain klub tersebut, tetapi pada periode yang lebih kemudian.

Para anggota dari Yayasan Veteran Sitges dan tamu-tamu lain juga akan ikut serta.

Sebuah resepsi resmi akan digelar pada Sabtu sore di Hotel Knickerbocker di Times Square, dengan kehadiran Zohran Mamdani, wali kota New York, dan Francisco Moya, anggota dewan kota New York.

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"Cruyff yang terbaik sepanjang sejarah"

Pada Maret lalu, presiden Barcelona, Joan Laporta, memberikan penghormatan kepada pemain Belanda Johan Cruyff dalam penampilannya di program "Onze" di saluran "Esports3", bertepatan dengan peringatan sepuluh tahun kepergian legenda Barca tersebut.

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Dalam pidato yang penuh dengan kerinduan dan kekaguman, Laporta menjelaskan dampak abadi yang ditinggalkan pemain Belanda itu pada hidupnya dan identitas klub.

Laporta berkata: "Setiap kali saya menghadapi dilema, saya memikirkan apa yang akan dilakukan Johan".

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Ia menambahkan: "Baik untuk melakukan itu karena ia pemberani dan tegas dalam hal yang harus dilakukan. Selalu baik untuk mengetahui keputusannya. Keberanian membantu dalam mengambil keputusan. Ia memiliki pengaruh yang mendalam pada kami".

Laporta mengenang dengan penuh perasaan pertemuan pertama antara generasinya dan Cruyff: "Kami, anak-anak dari generasi saya, berusia sepuluh tahun ketika Johan datang. Ia datang bersama istrinya, dengan rambut yang mirip rambut The Beatles, mengenakan kemeja dan celana longgar. Mereka tampil elegan dan modern. Ia mendambakan kebebasan, ia modern, dan ia meninggalkan jejak pada diri saya, saat saya berusia sepuluh tahun".

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Presiden itu juga mengenang dampak langsung yang ditinggalkan pemain Belanda itu pada Barcelona dan berkata: "Ketika ia datang, Barcelona menang 5-0 di Stadion Bernabeu, memenangkan Liga, dan ketika ia memasuki lapangan, semua orang menikmati waktunya. Ia tak terkalahkan dan menyenangkan. Begitu pula sebagai pelatih. Ia selalu mengambil keputusan yang paling berani".

Mengenai masa kini, Laporta menjelaskan bagaimana ia menyampaikan warisan ini kepada pelatih Barcelona saat ini, Hansi Flick, dengan menerangkan: "Saya memberinya sebuah surat dalam bahasa Jerman dan Katalan pada pertemuan pertama kami, karena itu seperti definisi tentang Barcelona dan bagaimana kami para pendukung Barcelona suka melihat tim bermain".

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Ia melanjutkan: "Dalam surat itu, saya mengatakan kepadanya bahwa gaya bermainnya adalah gaya Johan Cruyff".

Ia menambahkan sambil menjelaskan gagasan ini: "Barcelona selalu percaya pada bakat lokal, pertama dan terutama, lalu mencari di luar apa yang kami butuhkan. Begitulah keadaannya secara historis.. dan hal itu terbukti berhasil".

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Ketika Laporta berbicara tentang Cruyff sebagai pemain, ia lebih bersemangat seraya berkata: "Sebagai pemain, Cruyff adalah perwujudan keanggunan. Ia seorang revolusioner. Generasi saya mencoba berlari sepertinya, dan memainkan bola sepertinya; teknik di mana ia menggunakan bagian luar kakinya itu menetapkan standar baru".

Ia melanjutkan: "Ia adalah pemain sepak bola terindah yang pernah saya lihat. Ia seorang seniman ulung, dengan gaya yang luar biasa, nyaris seperti pahatan. Ia menguasai bola, lalu berbalik, dan melesat ke arahnya; kami mencoba meniru semua yang ia lakukan".

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Laporta mengangkat derajat Cruyff di atas perbandingan historis mana pun dan berkata: "Kami memuji Johan sang pelatih karena ia seorang revolusioner, tetapi Johan sang pemain, bagi kami yang menyaksikannya, adalah, menurut pendapat saya, pemain terbaik sepanjang sejarah".

Ia menegaskan: "Dengan segala hormat kepada tokoh-tokoh seperti Pele, Maradona, Ronaldinho, dan Lionel Messi, Johan memiliki semua unsurnya. Ia juga memiliki sifat-sifat kepemimpinan".

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Laporta menutup pernyataannya: "Saya menyukai sebuah ungkapan yang sering ia ulangi: keterampilan tidak berarti melakukan seribu sentuhan, melainkan melakukan satu sentuhan, tetapi dengan sempurna.. Ia menyederhanakan hal-hal yang tampak rumit. Ia sangat cerdas. Johan selalu menang".

Apakah ia bermaksud menyindir Messi?

Dari pihaknya, surat kabar Spanyol "Marca" saat itu mengisyaratkan bahwa pernyataan Laporta bahwa Cruyff adalah yang terbaik sepanjang sejarah ditafsirkan oleh sebagian besar suporter sebagai sindiran tidak langsung terhadap Messi.

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Presiden Barcelona yang terpilih kembali itu menekankan sejarah klub, simbol-simbolnya, dan visi jangka panjangnya, tetapi nada bicaranya kembali memantik perdebatan di antara para pendukung yang masih sangat sensitif terhadap warisan sang bintang Argentina, menurut surat kabar tersebut.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa "fokus Laporta pada simbol-simbol historis lain dan perbandingan-perbandingannya antargenerasi ditafsirkan oleh sebagian orang sebagai upaya untuk merumuskan kembali identitas klub menjauh dari ikon-ikon modernnya yang paling menonjol".

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Hal ini datang setelah krisis yang terjadi pada pemilihan terakhir Barcelona, di mana mantan pelatih Xavi Hernandez mengkritik Laporta secara terbuka, menuduhnya salah mengelola berkas kepulangan Messi pada 2023.