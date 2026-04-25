Dies Janse sedang dalam tahap pembicaraan yang sudah cukup maju dan kemungkinan besar akan meninggalkan Ajax pada musim panas ini

Club Brugge sangat tertarik pada Dies Janse, demikian dilaporkan oleh Sacha Tavolieri. Jurnalis transfer Belgia yang terpercaya ini mengetahui bahwa bek Ajax tersebut sudah berada dalam ‘pembicaraan lanjutan’ dengan klub yang telah 19 kali menjadi juara Belgia tersebut.

Janse dipinjamkan oleh Ajax ke FC Groningen musim ini, di mana ia tampil sangat mengesankan. Biasanya, ia akan kembali ke Amsterdam musim panas ini, di mana ia memiliki kontrak hingga pertengahan 2029.

Yang menarik, ia telah menyatakan keyakinannya kepada ESPN pekan ini untuk kembali ke Ajax. “Apakah saya siap untuk posisi starter? Ya. Saya akan kembali dan bersaing, sesederhana itu. Apa yang terjadi di sini di Groningen memberi banyak keyakinan untuk kembali.”

Kembalinya ke Johan Cruijff ArenA kini tiba-tiba menjadi jauh lebih tidak pasti. Meskipun menurut Tavolieri Club Brugge belum mengajukan tawaran resmi kepada Ajax, mereka sudah berada dalam pembicaraan yang cukup maju dengan Janse.

Dengan demikian, tampaknya Janse sendiri tertarik untuk menjalani petualangan di Belgia. Club Brugge dilaporkan sangat terkesan dengan penampilannya di Groningen musim ini dan ingin menawarkan kontrak kepadanya.