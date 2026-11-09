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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Diego Simeone minta publik bersabar dengan Julian Alvarez setelah penyerang Atletico Madrid itu tampil mengecewakan dalam kekalahan dari Barcelona

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Diego Simeone meminta semua pihak tetap tenang setelah Julian Alvarez membuang sejumlah peluang dalam kekalahan Atletico Madrid 2-1 dari Barcelona pada Minggu malam. Meski menyumbang satu assist, penyerang Argentina itu menyia-nyiakan beberapa peluang emas saat menghadapi klub yang kabarnya sempat ia coba gabung pada bursa transfer musim panas.

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Awal yang menjanjikan tertutupi peluang terbuang

Rangkaian tujuh kemenangan beruntun Atletico Madrid di liga terhenti setelah mereka kalah 2-1 dari pemuncak klasemen sekaligus juara bertahan Barcelona di Metropolitano. Alvarez memberi pengaruh besar pada awal pertandingan dengan menyiapkan gol pembuka Giuliano Simeone pada menit ke-10.

Namun, pemain internasional Argentina itu gagal memanfaatkan peluangnya sendiri. Ia menyia-nyiakan peluang saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper, tembakan berikutnya ditepis, lalu bola cungkilnya mendarat di atas jaring gawang.

Barcelona menghukum pemborosan peluang itu tanpa ampun. Fermin Lopez menyamakan kedudukan sesaat sebelum jeda dan mencetak gol kemenangan pada menit ke-66 setelah menerima umpan cerdik dari Lamine Yamal, sekaligus memastikan tiga poin bagi Barcelona.

Simeone membela penyerangnya yang gagal mencetak gol

Meski kecewa, Simeone segera membela penyerangnya. Pelatih Atletico itu menyoroti kontribusi Alvarez secara keseluruhan saat menghadapi klub yang ia dekati awal tahun ini.

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“Julian bermain bagus,” kata Simeone dalam konferensi pers seusai pertandingan. “Selain mendapatkan beberapa peluang, ia juga terlibat dalam sejumlah serangan lainnya.

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“Selain menyiapkan gol Giuliano, ia juga mengirim umpan silang yang menghasilkan [peluang bagi Alex Baena]. Kami semua ingin ia mencetak gol, tetapi kami akan bersabar dengannya karena ia pemain hebat.

“Kami menyayanginya dan, jika ingin mencapai target kami, kami membutuhkan Julian dalam performa terbaiknya. Jika tidak, kami tidak akan berhasil.”

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Penampilan yang kurang tajam dalam penyelesaian akhir

Alvarez sempat mendapat cemoohan dari suporter Atletico pada awal musim ini setelah meminta maaf atas keinginannya untuk pindah pada musim panas. Meski baru-baru ini mengukuhkan tempatnya sebagai starter dengan mencetak dua gol dalam lima pertandingan, penampilannya pada Minggu menyoroti masalah ketajaman tuan rumah secara keseluruhan.

Namun, Simeone menolak mengkritik skuadnya dan menunjuk dominasi mereka pada fase-fase awal pertandingan. “Itu penampilan yang luar biasa,” tambahnya. “Saya tidak bisa menyalahkan para pemain. Kami bermain sesuai keinginan kami, menekan dengan baik pada babak pertama dengan intensitas yang bagus.

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“Kali ini, penyelesaian akhir kami tidak setajam pada hari-hari lain. Barcelona sangat bagus dalam hal itu. Mereka memiliki lebih sedikit peluang bersih, tetapi mampu memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan.”

Harus mengejar ketertinggalan dalam perburuan gelar

Kekalahan itu membuat Atletico Madrid berada di peringkat ketiga klasemen, tertinggal lima poin dari Barcelona dan berada di belakang Real Madrid yang menempati posisi kedua menjelang jeda internasional.

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Simeone kini harus memastikan timnya kembali tajam saat kompetisi antarklub bergulir lagi. Memulihkan kepercayaan diri Alvarez di depan gawang akan sangat penting jika Atletico ingin memangkas jarak dengan pemuncak klasemen La Liga.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

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XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

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