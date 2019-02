Diego Simeone Jelaskan Makna Selebrasi Tak Senonohnya

Pelatih Atletico ini kedapatan memegang kemaluannya ketika merayakan gol Jose Gimenez ke gawang Juventus.

Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone membuat kehebohan kecil di pertandingan Liga Champions kontra Juventus setelah melakukan selebrasi gol secara tak senonoh.

Dalam partai leg pertama babak 16 besar di Wanda Metropolitano, Kamis (21/2) dini hari WIB itu, Simeone merayakan gol pembuka timnya yang dicetak Jose Gimenez dengan memegang kemaluannya.

Gol Gimenez itu terjadi di menit ke-78, beberapa saat setelah VAR menganulir gol Alvaro Morata. Simeone pun tak kuasa menahan emosinya yang meluap-luap dengan menaruh kedua tangan ke bagian selangkangan dan mengarahkannya ke tribune penonton.

Simeone menjelaskan, selebrasi memegang testikel itu memiliki arti bahwa timnya punya keberanian. "We have balls, a lot of balls (Kami punya keberanian, banyak keberanian)," terangnya selepas laga.

Meski begitu, Simeone juga meminta maaf jika selebrasinya ini membuat banyak pihak merasa tidak nyaman atau tersinggung.

"Saya pernah melakukan hal serupa saat masih bermain di laga Lazio kontra Bologna. Saya melakukan lagi untuk menunjukkan kepada fans bahwa kami punya keberanian. Ini tidak bermaksud menyerang tim lain, saya melakukannya di depan para penonton," tuturnya.

"Ini bukan gestur yang sopan. Tapi saya seperti harus melakukannya karena ini adalah laga yang sangat sulit. Butuh keberanian untuk memainkan Diego Costa dan Koke setelah keduanya absen selama satu bulan terakhir. Saya harus menunjukkan apa yang saya rasakan."

"Saya meminta maaf apabila ada yang tersinggung, tapi saya melakukannya dari hati," serunya.

Atletico pada akhirnya menang 2-0 dan membuat mereka di atas angin menatap leg kedua di kandang Juventus pada 12 Maret mendatang. "Pertarungan belum selesai, masih ada satu laga. Kami harus siap menderita lagi melawan mereka," tandas Simeone.