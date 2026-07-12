Diego Forlán langsung ditunjuk sebagai pelatih kepala tim peserta Piala Dunia

Diego Forlán adalah pelatih kepala baru Uruguay. Hal itu diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola negara tersebut pada hari Minggu. Pelatih berusia 47 tahun itu, yang akan menjabat sebagai pelatih sementara, menggantikan Marcelo Bielsa.

Uruguay tampil sangat mengecewakan di Piala Dunia kali ini. Mereka berada di grup bersama Spanyol, Kepulauan Cape Verde, dan Arab Saudi, serta finis di posisi ketiga dengan raihan dua poin.

Hal itu berarti turnamen bagi tim Amerika Selatan ini sudah berakhir setelah babak penyisihan grup. Tak lama setelah itu, pelatih kepala Marcelo Bielsa mengumumkan pengunduran dirinya.

Kini, Uruguay telah menemukan penggantinya dalam diri Forlán. Pada prinsipnya, ia ditunjuk hingga Maret, dan setelah itu akan diputuskan apakah ia diperpanjang masa jabatannya atau apakah federasi akan mencari pelatih kepala baru.

Forlán akan menggabungkan tugasnya sebagai pelatih kepala dengan pekerjaannya sebagai pelatih timnas Uruguay U-20. Tim tersebut akan berpartisipasi dalam Kejuaraan Amerika Selatan untuk kategori usia tersebut pada Januari 2027.

Forlán belum memiliki banyak pengalaman sebagai pelatih. Sejauh ini, ia hanya pernah menjadi pelatih kepala di Peñarol (sebelas pertandingan) dan CA Atenas (dua belas pertandingan).

Sebagai pemain sepak bola, mantan penyerang ini sangat sukses. Ia mencatatkan sebanyak 112 penampilan internasional dan pernah bermain di klub-klub seperti Manchester United, Atlético Madrid, dan Inter. Pada tahun 2019, pemain asal Uruguay ini pensiun dari dunia sepak bola.