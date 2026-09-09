Lionel Messi tampaknya sudah dekat untuk memiliki klub Spanyol kedua, setelah UE Cornella, klub asal Catalunya yang berlaga di divisi kelima, karena sang bintang Argentina itu disebut-sebut akan menjadi pemilik klub CD Eldense, kontestan Liga Divisi Kedua, menurut sejumlah media.

Menurut surat kabar "L'Equipe" asal Prancis, Messi disebut-sebut akan membeli klub yang berlokasi dekat Alicante itu, yang memainkan pertandingannya di Stadion "Nuevo Pepico Amat".

Berikut ini, kami tampilkan informasi-informasi terpenting mengenai klub yang didirikan pada tahun 1921 oleh sekelompok pendukung Barcelona ini.

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CD Eldense didirikan pada tahun 1921, dan merupakan klub sepak bola tertua di Provinsi Alicante. Klub ini berlokasi di kota Elda, sekitar 40 kilometer dari ibu kota provinsi.

Sepanjang lebih dari 100 tahun, klub ini tak pernah berhasil bermain, meski hanya untuk satu musim, di Liga Divisi Pertama Spanyol.

Salah satu hal menarik adalah bahwa pertandingan pertama dalam sejarahnya digelar pada Hari Semua Orang Kudus, 1 November 1921, melawan klub lokal Elda FC. Pada laga itu, Eldense mengenakan warna Barcelona, dengan celana pendek hitam untuk membedakannya dari klub yang disebut terakhir tadi.

Para pendiri klub, yang merupakan pendukung Barcelona dan anggota kelompok yang menyandang julukan "Los Cabezotas", tak pernah membayangkan bahwa pemain terbaik dalam sejarah klub Catalunya itu, beberapa dekade kemudian, akan mendekati kesepakatan membeli tim yang mereka dirikan. Keterkaitan dengan Barcelona pun masih terlihat jelas pada logo CD Eldense.

Dugaan pengaturan hasil pertandingan

Pada 1 April 2017, Eldense kalah dari Barcelona B dengan skor mengejutkan 0-12, sebuah rekor bersejarah bagi klub yang disebut terakhir, sementara Eldense langsung terdegradasi ke divisi keempat.

Dua hari kemudian, salah satu pemain tim itu menuduh empat rekan setimnya sengaja kalah dengan skor telak tersebut, dalam pertandingan yang digelar di Grup Ketiga Liga Segunda B, sembari menuntut adanya penyelidikan atas kemungkinan pengaturan yang terkait dengan jaringan taruhan ilegal di Asia.

Selang waktu singkat, otoritas menangkap lima orang, di antaranya pelatih asal Italia Filippo De Piero, yang menangani tim itu hanya tiga bulan sebelumnya, menyusul pengambilalihan klub oleh sebuah grup investasi Italia, di tengah dugaan adanya kaitan dengan mafia di Calabria.

Penyelidikan juga menjangkau empat pertandingan lain yang diduga diatur pada musim yang sama, sebelum akhirnya seluruh terdakwa dibebaskan pada akhir persidangan, pada Februari 2026.

Kembali ke Divisi Kedua setelah 59 tahun

Pada 25 Juni 2023, CD Eldense memastikan kembalinya mereka ke Liga Divisi Kedua Spanyol, setelah tiga kali promosi beruntun, mengakhiri absensi selama 59 tahun.

Promosi itu datang setelah final playoff yang menegangkan melawan Castilla Real Madrid, di mana pertandingan leg pertama berakhir imbang 1-1, sebelum pertandingan leg kedua berakhir imbang 3-3 setelah perpanjangan waktu. Eldense memastikan tiket promosi berkat keunggulan mereka di klasemen musim reguler.

Namun, tim itu tidak bertahan lama di level tersebut, karena mereka menempati peringkat ke-16 lalu ke-19 pada dua musim pertamanya, hingga terdegradasi pada tahun 2025, sebelum langsung kembali ke Divisi Kedua musim semi lalu. Musim ini merupakan penampilan kedelapan klub tersebut di Divisi Kedua.

Kebangkrutan yang nyaris mengancam klub

Pada Desember 2019, Eldense nyaris bangkrut, sebelum pengusaha lokal Pascual Perez turun tangan, bersama sejumlah tokoh lain dari komunitas bisnis di Elda, untuk menyelamatkannya.

Pada awal 2020, Perez, yang saat itu memegang jabatan sebagai presiden sekaligus pemilik, melunasi utang pajak yang mencapai 200 ribu euro, yang secara langsung mengancam masa depan klub.

Di level olahraga, penunjukan Manu Gil sebagai direktur olahraga, jabatan yang saat ini ia emban di Tenerife, turut membantu menempatkan klub di jalur pemulihan.

Stadion yang menyandang nama seorang mantan penjaga gawang

Stadion Eldense menyandang nama mantan penjaga gawang Pepico Amat, yang bermain beberapa musim bersama klub itu, dan juga membela warna Hercules serta Espanyol di Liga Divisi Pertama Spanyol.

Setelah gantung sepatu, Amat bekerja sebagai pelatih di sepak bola dan bola basket, olahraga lain yang sangat populer di kota Elda.

"Nuevo Pepico Amat", yang menggantikan stadion lama pada tahun 2012, merupakan stadion tim saat ini dan berkapasitas 5.576 penonton, menurut "L'Equipe".

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