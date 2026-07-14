Didier Deschamps mempertanyakan kualitas wasit setelah kekalahan telak Prancis dari Spanyol

Didier Deschamps melontarkan kritik terhadap wasit Iván Barton setelah kekalahan Prancis yang nyaris tak terelakkan melawan Spanyol (0-2). Pelatih tim nasional itu secara terbuka mempertanyakan, setelah pertandingan semifinal Piala Dunia, apakah wasit asal El Salvador tersebut memiliki kemampuan yang memadai untuk memimpin pertandingan semifinal di ajang Piala Dunia.

Barton mengalami beberapa momen yang mencolok selama pertandingan. Misalnya, pada fase awal pertandingan ia tampak lupa membawa peluitnya, tidak memberikan kartu kepada Michael Olise atas tekel keras terhadap pergelangan kaki Rodri, dan menjelang akhir babak pertama ia memberikan tendangan bebas kepada Prancis, yang kemudian ia cabut kembali tanpa alasan yang jelas.

"Tentu saja ada kekecewaan yang besar," kata Deschamps kepada M6. "Para pemain sangat terpukul, karena kami memiliki ambisi yang tinggi. Namun, kami harus realistis dan mengakui bahwa hari ini, secara teknis, kami berada di bawah standar saat menghadapi tim yang tahu apa yang mereka lakukan. Ini terutama kesalahan kami."

Deschamps kemudian tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke Barton. “Lalu saya mengajukan sebuah pertanyaan, dan saya tidak akan menjawabnya: Apakah wasit itu cukup kompeten untuk memimpin pertandingan semifinal Piala Dunia? Saya tidak mengatakan ini karena kami kalah hari ini, tetapi ada beberapa situasi tertentu... yang sering kali tidak menguntungkan bagi kami.”

“Namun, alasan utama tersingkirnya kami adalah penampilan kami yang kurang memuaskan dan serangan kami kurang berbahaya dibandingkan yang seharusnya,” lanjut Deschamps. “Kami membuat beberapa kesalahan teknis dan gagal melakukan umpan yang seharusnya bisa menciptakan peluang.”

“Kita harus menerimanya, ini adalah level tertinggi. Meskipun terasa menyakitkan. Itu adalah rintangan terakhir menuju final, tetapi kini kita akan bertanding memperebutkan tempat ketiga. Kita akan tetap memainkannya; hal itu tidak mengurangi apa yang telah kita raih. Namun, dalam pertandingan ini, Spanyol menunjukkan sesuatu yang ekstra,” kata Deschamps.

Kekalahan ini menandai berakhirnya era Deschamps dengan catatan yang kurang memuaskan. Pelatih ini membawa Prancis meraih gelar juara dunia pada 2018 dan empat tahun kemudian ke final Piala Dunia, yang akhirnya kalah dari Argentina setelah pertandingan yang menegangkan dan adu penalti. Setelah pertandingan perebutan tempat ketiga pada Sabtu melawan Argentina atau Inggris, Deschamps akan digantikan oleh Zinédine Zidane.