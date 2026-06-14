Didier Deschamps membunyikan lonceng peringatan bagi Prancis menjelang dimulainya Piala Dunia: ‘Lonceng peringatan berbunyi’

Pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps, memperingatkan tentang risiko kelelahan berlebihan pada para pemain. Dalam wawancara dengan WELT am SONNTAG, pelatih asal Prancis itu menyatakan bahwa jadwal sepak bola yang semakin padat mulai menimbulkan dampak negatif. Menurut Deschamps, perluasan jadwal Piala Dunia pun tidak membantu mengatasi masalah ini.

Deschamps pun membunyikan lonceng peringatan. “Lonceng peringatan sudah berbunyi sejak lama. Kalender pertandingan bagi pemain top memang selalu padat, tetapi kini ditambah lagi dengan pertandingan-pertandingan baru,” katanya.

Piala Dunia 2026 menandai sebuah terobosan: untuk pertama kalinya, turnamen final akan diikuti oleh 48 tim. Selain itu, jumlah pertandingan di Liga Champions juga semakin bertambah. “Bahaya kelelahan akibat beban berlebihan tidak bisa diabaikan.”

Menurut pria asal Prancis itu, beban yang semakin berat ini terasa dalam berbagai cara. “Masa pemulihan bagi para pemain menjadi lebih singkat, begitu pula masa persiapan menjelang turnamen,” kata Deschamps.

“Kini kita bisa menghitung seberapa besar kelelahan fisik seorang pemain. Namun, yang tidak dapat diukur adalah: bagaimana kondisi mental seorang pemain? Dan hal itu memainkan peran penting dalam sepak bola,” lanjut pelatih timnas Prancis tersebut.

Selama Piala Dunia, Deschamps juga memperkirakan akan ada tantangan tersendiri. “Di Piala Dunia ini, Anda harus kembali mengatasi fase-fase yang penuh rintangan,” katanya, merujuk pada pergerakan tim dan suhu selama turnamen. “Misalnya karena kondisi iklim dan perjalanan jarak jauh yang intens.”

Prancis akan memulai Piala Dunia pada 16 Juni. Tim asuhan Deschamps akan bertanding melawan Senegal di New Jersey.