Bagikan Ikuti GOAL di Google

Didier Deschamps ingin menjadi pelatih baru Real Madrid musim panas ini, tetapi klub Spanyol itu memilih menunjuk Jose Mourinho. Mantan pelatih timnas Prancis tersebut kini mempertimbangkan pilihannya di tengah laporan ketertarikan dari Manchester United yang tengah kesulitan dan Juventus.

Iklan

Gagal mendapatkan posisi pelatih Madrid

Deschamps mengakhiri 14 tahun kiprahnya yang luar biasa sebagai pelatih Prancis pada Juli setelah kalah 6-4 dari Inggris dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia yang mendebarkan. Pelatih berusia 58 tahun itu kini beristirahat sambil menunggu munculnya tantangan baru yang menarik.

Namun, sosok yang pernah menjuarai Piala Dunia itu sebenarnya bisa kembali melatih hampir seketika. Menurut Foot Mercato, Deschamps sangat tertarik menangani Real Madrid. Ia ingin menggantikan Alvaro Arbeloa di ibu kota Spanyol setelah Piala Dunia berakhir. Namun, Real Madrid akhirnya memutuskan untuk menunjuk Mourinho sebagai gantinya.

Lingkungan ideal di ibu kota Spanyol

Madrid akan menjadi tujuan ideal bagi Deschamps berkat prestise besar klub tersebut. Di sana, pelatih asal Prancis itu juga akan berada di lingkungan yang tidak asing baginya. Deschamps sudah fasih berbahasa Spanyol setelah menghabiskan satu tahun bermain untuk Valencia pada musim 2000-01.

Selain itu, kepindahan tersebut akan mempertemukannya kembali dengan sejumlah mantan pemainnya di tim nasional. Skuad Real Madrid saat ini memiliki banyak pemain asal Prancis. Di Santiago Bernabeu, Deschamps akan bergabung dengan Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy dan Ibrahima Konate.

Iklan Iklan

Manchester United menghubungi Deschamps terkait posisi pelatih

Meski gagal mendapatkan posisi di Madrid, mantan pelatih Prancis itu tetap menjadi sosok yang sangat diminati klub-klub yang mencari pelatih. Laporan yang sama menyebut United telah menghubungi Deschamps untuk menanyakan kesediaannya.

Topik Terkait

Klub Liga Primer itu tengah aktif mencari pilihan di tengah tekanan besar yang masih dihadapi pelatih saat ini, Michael Carrick, di Old Trafford. Manchester United memandang pelatih asal Prancis yang berpengalaman itu sebagai sosok yang berpotensi mengatasi kesulitan mereka yang terus berlanjut. Namun, Deschamps dikabarkan tidak terlalu antusias dengan kemungkinan pindah ke Inggris utara. Pelatih berusia 58 tahun itu bersedia mendengarkan tawaran, tetapi tidak terburu-buru menerima pekerjaan berikutnya.

Menunggu kesempatan yang tepat di Eropa

Deschamps siap bersabar sembari mempertimbangkan pilihan untuk masa depannya. Pelatih kawakan itu bahkan bisa menunggu hingga musim panas mendatang sebelum resmi kembali melatih.

Iklan

Selain United, Deschamps juga santer dikaitkan dengan Juventus dalam beberapa hari terakhir. Klub Italia itu dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk berpisah dengan pelatih kepala Luciano Spalletti dalam waktu dekat. Untuk saat ini, Deschamps akan terus memantau perkembangan di liga-liga papan atas Eropa. Ia tetap berada dalam posisi yang kuat untuk mendapatkan pekerjaan di klub ternama ketika kesempatan yang tepat akhirnya datang.