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Dick Schreuder mencoret Delé Thomas dari skuad. Pelatih NEC itu mengatakan kepada Ziggo Sport bahwa sang penyerang diskors karena alasan disiplin.

Delé Thomas didatangkan dari RB Leipzig pada musim panas lalu dengan biaya transfer satu juta euro, tetapi belum mampu memberikan dampak di Nijmegen.

Sejauh ini, ia lebih sering tampil sebagai pemain pengganti dan baru bermain enam kali untuk NEC.

Pemain sayap kiri berusia 19 tahun itu berasal dari akademi PSV, yang merekrutnya dari akademi Feyenoord.

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Kontraknya dengan PSV berakhir pada musim dingin 2025/26. Ia tidak mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru, lalu pindah ke Jerman.

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Di Leipzig, Thomas sama sekali tidak mendapat kesempatan bermain selama enam bulan terakhir. Ia pun bisa pergi hanya enam bulan setelah kedatangannya.

Karena itu, ia tidak masuk skuad NEC untuk pertandingan melawan Stade Rennes pada Kamis dalam fase grup Liga Europa.

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Ini bukan pertama kalinya Schreuder menskors pemain berusia 19 tahun itu. Beberapa pekan lalu, ia absen saat NEC menghadapi Ajax (1-1).

“Kami ingin membantunya menjadi pemain profesional yang baik, tetapi dalam hal itu ia mengalami kemunduran,” kata Schreuder saat itu.

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Schreuder tidak mengungkapkan alasan pasti skors tersebut. Belum diketahui pula apakah Thomas akan kembali ke skuad akhir pekan ini. “Situasinya tidak berjalan baik selama sepekan terakhir. Kami mendampinginya setiap hari, tetapi perkembangannya tidak mengarah ke hal yang baik.”