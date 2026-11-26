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Dick Schreuder telah mencoret Delé Thomas dari skuad. Penyerang NEC itu diskors karena alasan disiplin, demikian dilaporkan Voetbal International.

Delé Thomas didatangkan dari RB Leipzig pada musim panas lalu dengan biaya transfer satu juta euro, tetapi belum mampu menunjukkan pengaruhnya di Nijmegen.

Sejauh ini, ia lebih sering tampil sebagai pemain pengganti dan baru enam kali bermain untuk NEC.

Pemain sayap kiri berusia 19 tahun itu berasal dari akademi PSV, yang merekrutnya dari akademi Feyenoord.

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Pada musim dingin 2025/26, kontraknya di PSV berakhir. Ia tidak mencapai kesepakatan soal kontrak baru. Setelah itu, ia pindah ke Jerman.

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Thomas sama sekali tidak mendapat kesempatan bermain di Leipzig selama enam bulan terakhir. Karena itu, ia sudah bisa hengkang hanya enam bulan setelah kedatangannya.

Ia pun tidak masuk skuad NEC untuk pertandingan melawan Stade Rennes pada Kamis dalam fase grup Liga Europa.

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Ini bukan kali pertama pemain berusia 19 tahun itu diskors oleh Schreuder. Beberapa pekan lalu, ia absen dalam laga melawan Ajax (1-1).

“Kami ingin membantunya menjadi pemain profesional yang baik. Dalam hal itu, ia mengalami kemunduran,” kata Schreuder saat itu.

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Voetbal International tidak mengungkap alasan pasti skors tersebut. Belum diketahui pula apakah ia akan kembali masuk skuad pada akhir pekan mendatang.