Dick Schreuder meraih Penghargaan Rinus Michels setelah menjalani musim yang luar biasa bersama NEC

Dick Schreuder berhasil meraih Rinus Michels Award sebagai pelatih terbaik musim Eredivisie yang baru saja berakhir. Pelatih berusia 54 tahun ini membawa NEC meraih posisi ketiga yang bersejarah dan mengungguli para pesaingnya, Peter Bosz (PSV) dan Anthony Correia (Telstar).

Di bawah kepemimpinan Schreuder, NEC berhasil memadukan gaya permainan yang sangat menyerang dengan hasil yang luar biasa. Bahkan, untuk waktu yang cukup lama, tim asal Nijmegen ini sempat bersaing memperebutkan posisi kedua dan tiket langsung ke fase grup Liga Champions.

Pada akhirnya, mereka finis di posisi ketiga dan lolos ke babak kualifikasi Liga Champions: peringkat akhir Eredivisie tertinggi yang pernah diraih NEC. Tim yang mengejutkan ini juga mengumpulkan rekor jumlah poin: 59.

Tim asuhan Schreuder juga memecahkan rekor gol NEC (77), serta mencatatkan jumlah kemenangan bersejarah (16). Tim sukses ini juga mencapai final Piala KNVB (kalah 5-1 dari AZ).

Bosz dengan meyakinkan menjadi juara nasional bersama PSV, yang di bawah kepemimpinan pelatih berpengalaman tersebut telah tiga tahun berturut-turut dinobatkan sebagai tim terbaik di Belanda. Namun, hal itu tidak cukup untuk mengungguli Schreuder.

Correia juga merupakan nominasi yang masuk akal. Mantan bek ini berhasil membuat kejutan dengan mempertahankan Telstar di level tertinggi setelah promosi yang sama sekali tak terduga ke Eredivisie.

Correia mendapat pujian luas atas gaya permainannya yang berani dan langsung memastikan kelangsungan timnya di liga setelah pertarungan heroik melawan FC Volendam pada putaran terakhir. Saat ini, Correia menjabat sebagai pelatih FC Utrecht.