Absennya Kodai Sano saat Olympiakos vs NEC menjadi pukulan besar bagi wakil Nijmegen itu. Dick Schreuder mengungkap seperti apa komunikasinya dengan sang gelandang, setelah menjadi jelas bahwa ia bisa melangkah ke PSV.

“Ya, Sano tidak ada,” kata Schreuder saat berbincang dengan Noa Vahle di Ziggo Sport. “Saya rasa itu sudah sangat jelas bagi semua orang. Dia mengirim pesan kepada saya pagi ini: bisa bicara sebentar dengan Anda? Saya sempat berbicara dengannya dan sudah jelas bahwa dia tidak ingin bermain.”

Schreuder menegaskan bahwa keputusan itu benar-benar datang dari Sano sendiri. “Ya, kalau dia tidak mau bermain, ya dia tidak mau bermain. Itu terlihat sangat jelas, dia merasa tidak mampu untuk bermain. Tidurnya buruk, semua faktor itu ikut berpengaruh.”

Setelah itu, pelatih NEC tersebut langsung bergerak cepat. “Saya sangat singkat dan tegas, kalau memang benar-benar tidak mau bermain, saya memilih yang lain yang memang mau bermain. Setelah itu kami sempat bicara singkat dan yang paling bijak adalah dia juga meninggalkan grup. Supaya fokus bisa tertuju ke malam ini, dan itu juga yang sebenarnya ingin saya lakukan.”

Meski begitu, Schreuder tentu berharap Sano masih bisa ikut tampil dalam duel dua leg melawan Olympiakos. “Itu sebenarnya juga sudah disepakati. Pada akhirnya saya rasa tidak bijak untuk membicarakan itu sekarang. Bagaimanapun, kami semua sangat menantikannya.”

“Sekarang kami memang harus mengubah beberapa hal. Anda punya ide-ide tertentu di kepala, karena kami juga kehilangan beberapa pemain bertahan. Jadi itu juga sedikit banyak bisa dibuang begitu saja. Kami juga melihat bahwa sejak diputuskan dia akan bertahan, Sano selalu masuk starting XI di setiap pertandingan. Saya rasa kami harus melihat dengan tenang selama pertandingan apa solusi lain yang bisa saya lakukan.”

Dusan Tadic akan memulai laga dari bangku cadangan untuk NEC pada Selasa malam. Schreuder mengatakan jika tidak begitu, akan ada terlalu banyak hal yang diubah. Selain itu, ia ingin mempertahankan Noé Lebreton bermain lebih tinggi di lapangan. Duel Olympiakos kontra NEC pada putaran ketiga kualifikasi Liga Champions dimulai pukul 20.00 dan disiarkan langsung di Ziggo Sport 1.