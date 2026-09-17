Pelatih NEC Dick Schreuder telah mengumumkan susunan pemain untuk laga melawan Juventus. Sang pelatih tidak menyiapkan kejutan besar. Di kubu Italia, Teun Koopmeiners memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Nikolas Polster mengawal gawang saat Gonzalo Crettaz absen, yang seperti halnya Emre Mor sedang memulihkan diri dari cedera. Lini belakang berisi tiga pemain, yakni Tobias Storm, Philippe Sandler, dan Almugera Kabar.

Di sisi kanan lini tengah yang berisi empat pemain, Ayodele Thomas diharapkan menghadirkan ancaman yang dibutuhkan, sementara Noé Lebreton menempati sisi kiri. Clement Bischof dan Darko Nejasmic menjadi gelandang jangkar di lini tengah.

Di lini depan, Dusan Tadic, Tjaronn Chery, dan Bryan Linssen diharapkan memikul tanggung jawab untuk mencetak gol. Kaj Sierhuis, Bram Nuytinck, dan Perr Schuurs termasuk di antara pemain yang memulai dari bangku cadangan di Allianz Stadium.

Di kubu Juventus, pelatih Luciano Spalletti tidak bisa mengandalkan Kenan Yildiz, kapten Manuel Locatelli, dan Khéphren Thuram. Ketiganya mengalami cedera. Baca di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Juventus.

Susunan pemain Juventus: Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumi, Çelik; Sarr, McKennie, Douglas Luiz; Alajbegovic, Woltemade, González.

Susunan pemain NEC: Polster; Storm, Sandler, Kabar; Thomas, Bischoff, Nejasmic, Lebreton; Chery, Tadic; Linssen.