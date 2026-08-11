Susunan pemain NEC untuk leg kedua babak kualifikasi Liga Champions sudah diumumkan. Philippe Sandler cukup bugar dan tampil sebagai starter melawan Olympiakos. Menurut UEFA, Dusan Tadic akan bermain di tengah lapangan, meski Ziggo Sport dan Voetbalzone memperkirakan Noé Lebreton yang akan menempati posisi tersebut. Bagaimanapun, Dick Schreuder memilih susunan yang sangat menyerang, karena gelandang bertahan Jamiro Monteiro dicadangkan (karena kelelahan fisik). Pertandingan dimulai pukul 19.30 dan disiarkan langsung di Ziggo Sport 1.

Di bawah mistar, Gonzalo Crettaz berharap seperti pekan lalu bisa kembali mencatatkan clean sheet (0-0). Untuk itu, ia mengandalkan bantuan dari lini belakang berisi tiga pemain, yakni Tobias Storm, Sandler, dan Deveron Fonville. Sandler tidak berlatih bersama grup pada Senin, tetapi itu terutama sebagai tindakan pencegahan.

Di lini tengah, Sami Ouaissa diharapkan menghadirkan kreativitas di sisi kanan, sementara Clement Bischoff, yang menjalani awal musim yang sangat baik, akan menunjukkan kemampuannya di sisi kiri.

Darko Nejasmic dan Noé Lebreton akan bermain di tengah lapangan. Schreuder sangat puas dengan Monteiro, tetapi membangkucadangkan pemain Tanjung Verde itu demi mencegah kelelahan fisik pada pemain anyar tersebut.

Tjaronn Chery dan Tadic akan bermain sebagai 'nomor sepuluh' untuk mengalirkan umpan-umpan terobosan ke arah striker Linssen, yang pada akhir pekan saat melawan Telstar harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan, tetapi kini kembali ke starting XI.

Sementara itu, Bram Nuytinck kembali masuk skuad NEC. Bek tengah berusia 36 tahun itu telah pulih dari cedera pergelangan kaki yang dialaminya pada April dan memulai laga dari bangku cadangan.

Pemenang duel dua leg ini akan menghadapi pemenang FK Bodø/Glimt vs Union Sint-Gillis di play-off Liga Champions. Setelah fase akhir yang spektakuler di Belgia, leg pertama pertandingan itu berakhir 3-3.

Susunan pemain NEC: Crettaz; Storm, Sandler, Fonville; Ouaissa, Nejasmic, Lebreton, Bischoff; Chery, Tadic; Linssen.

Susunan pemain Olympiakos: Popovic; Rodinei, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Dani García, Hezze; Gelson Martins, Gustavo Sá, João Silva, El Kaabi.