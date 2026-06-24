Dick Schreuder membenarkan rumor tersebut dan memberikan kejelasan mengenai masa depannya di NEC

Dick Schreuder akan tetap memimpin NEC pada musim depan, demikian diungkapkan sang pelatih sendiri kepada Voetbal International pada Rabu. Kabar bahwa Schreuder ingin tetap bertahan di klub asal Nijmegen tersebut sudah beredar sejak beberapa waktu lalu.

Misalnya, jurnalis transfer Mounir Boualin telah melaporkan pada awal bulan ini bahwa Schreuder ingin tetap bersama tim yang menjadi kejutan besar musim lalu. Wilco van Schaik, direktur umum, juga sebelumnya menyatakan bahwa Schreuder akan tetap di NEC “seratus persen”.

Pelatih berusia 54 tahun ini mengakhiri semua keraguan—jika masih ada. “Saya memiliki kontrak yang masih berlaku. Jika semuanya berjalan lancar, mungkin akan ada minat terhadap saya sebagai pelatih, tetapi pindah klub tidak pernah menjadi pilihan bagi saya,” kata Schreuder.

Menurutnya, keputusan ini sudah lama dipastikan, terutama karena ia masih melihat banyak tantangan di NEC, yang akan berlaga di kompetisi Eropa musim depan. “Saya sudah lama mengambil keputusan ini di dalam hati,” ujarnya.

“Saya sangat bersemangat untuk menghadapi tantangan ini bersama NEC, ditambah dengan petualangan di kompetisi Eropa. Itu benar-benar tantangan besar bagi klub. Ini akan menjadi pengalaman pertama bagi banyak orang, dan kami telah melihat di klub-klub lain yang tidak terbiasa dengan hal ini bagaimana hasilnya bisa terjadi.”

Musim ini, ia dan timnya berhasil mengejutkan semua pihak dengan menampilkan sepak bola yang menarik hingga finis di posisi ketiga dan memastikan tiket ke kompetisi Eropa.

Schreuder dan timnya telah memulai persiapan untuk musim baru pada hari Rabu, di mana tantangan besar pertama adalah kualifikasi Liga Champions. Timnya akan memulai perjalanan mereka dari babak kualifikasi ketiga turnamen terbesar di Eropa tersebut.