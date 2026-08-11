Dick Schreuder dibuat 'benar-benar gila' oleh pemain NEC: "Di level ini, itu mengerikan"

Pelatih NEC Dick Schreuder wajar saja merasa puas setelah kemenangan 2-1 atas Olympiakos pada babak kualifikasi Liga Champions. Emre Mor menjadi penentu kemenangan di Goffertstadion, padahal pemain Turki itu justru mengalami momen masuk pertandingan yang sangat sial.

Mor memulai laga di bangku cadangan NEC, saat pelatih Dick Schreuder pada babak pertama dua kali terpaksa melakukan pergantian. Tepat sebelum Brayann Pereira masuk menggantikan Philippe Sandler, Mor menggantikan Sami Ouaissa yang cedera.

Mor harus cepat bersiap untuk masuk sebagai pemain pengganti, tetapi itu tidak berhasil. Antingnya terpasang sangat kencang dan butuh 2 menit 49 detik sebelum ia benar-benar bisa masuk ke lapangan.

Setelah pertandingan, sang pemain kreatif menjelaskan bahwa ia mengenakan antingnya bukan agar terlihat bagus, melainkan karena itu membantunya tidur. Selain itu, ia mengira antingnya boleh ditutup plester, tetapi ternyata tidak demikian.

Karena itu, Mor mencabut antingnya, yang membuat telinganya berdarah. Schreuder terlihat sangat marah selama hampir tiga menit itu dan sempat melontarkan beberapa kata makian, sebelum Mor masuk ke lapangan.

Schreuder mengakui kepada Ziggo Sport bahwa ia kehilangan kesabaran dan nyaris menyuruh Mor kembali duduk di bangku cadangan. "Pada akhirnya iya. Saya selalu jujur, mereka juga tahu itu. Saya sendiri akan langsung mencabutnya (anting itu, red.)."

"Hal-hal seperti ini.... Pekan lalu dia masih boleh memakainya dengan plester di atasnya," kata Schreuder, yang kemudian melihat tayangan dirinya sendiri. "Saya jadi benar-benar gila! Mungkin itu juga tidak bagus, tetapi ini memang bagian dari semuanya."

"Kami benar-benar sudah bermain selama dua sampai tiga menit, tetapi di level ini tentu saja hal seperti ini mengerikan. Dia masih sedikit menebusnya," kata Schreuder sambil tertawa, "tetapi hal-hal seperti ini memang harus kami lakukan dengan lebih baik."