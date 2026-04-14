Dick Lukkien tiba-tiba mendapat teguran keras dari pemainnya sendiri: ‘Lalu kamu berpikir: pergilah!’

Mats Seuntjens merasa kesulitan dengan perannya sebagai pemain cadangan di FC Groningen. Dalam sebuah wawancara dengan RTV Noord, penyerang berusia 33 tahun ini secara jelas menunjukkan bahwa ia merasa tidak puas dengan waktu bermainnya yang terbatas.

Pemain kaki kanan berusia 33 tahun ini hanya bermain selama 30 menit setelah cedera yang dialaminya musim dingin lalu, namun Seuntjens sendiri pasti berharap lebih, mengingat jawabannya atas pertanyaan mengapa kita jarang melihatnya belakangan ini. “Pertanyaan itu sebaiknya ditanyakan kepada pelatih, bukan kepada saya.”

“Periode pemulihan awalnya berjalan baik, tapi untuk benar-benar bebas di lapangan, butuh waktu juga kalau jujur. Setelah itu, pada akhirnya itu hanya pilihan pelatih,” jelas Seuntjens mengenai absennya dalam beberapa pekan terakhir. Perannya sebagai pemain cadangan pun tidak membuatnya merasa nyaman.

“Itu menggerogoti pikiranmu, terutama di hari pertandingan. Itu sedikit mengganggu, rasanya memang tidak enak,” kata Seuntjens, yang kemudian ragu sejenak tentang pilihan katanya. “Ya, bagaimana saya harus mengatakannya? Kalau… Tidak. Lagipula, boleh saja…”

“Ketika menit ke-80 atau ke-85 sudah lewat dan kamu duduk di bangku cadangan, kamu berpikir: pergilah saja,” katanya dengan nada tajam kepada pelatih Dick Lukkien. “Sekarang (melawan Go Ahead Eagles, red.) dia memanggilku pada menit ke-71, jadi kamu berdiri di pinggir lapangan dengan semangat yang lebih tinggi.”

Seuntjens didatangkan ke Groningen secara gratis pada awal 2025, namun ia sendiri pasti mengharapkan lebih dari kerja sama ini. Dalam 29 penampilan di Eredivisie, ia mencetak 3 gol dan juga memberikan 2 assist. Kontraknya akan berakhir musim panas mendatang, meski belum ada kejelasan mengenai masa depannya.

“Saya sendiri belum mendengar kabar apa pun dari klub mengenai hal itu. Kami sering berdiskusi, tapi pembicaraan itu terutama mengenai musim ini,” kata Seuntjens. “Beberapa pemain harus mendapatkan kepastian sebelum 1 April, sedangkan bagi saya batas waktunya adalah sebelum 1 Juni. Jadi, biarkan saya menyelesaikan musim ini dulu, dan kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya.”