Dick Advocaat tiba-tiba mendapat kritikan pedas: 'Lebih menakutkan dari yang dibayangkan'

Leon ten Voorde melontarkan kritik tajam kepada Dick Advocaat dan “teman-temannya di televisi”. Jurnalis Tubantia yang dikenal blak-blakan ini berpendapat bahwa pelatih tim nasional Fred Rutten tidak mendapat kesempatan yang adil di Curaçao.

Ten Voorde menulis kolom tentang situasi terkini seputar Curaçao. “Jika saya Rutten, saya akan segera mundur sebagai pelatih kepala Curaçao. Permainan ini tidak akan lebih menakutkan dari yang dimainkan oleh Advocaat dan teman-temannya di TV serta media.”

“Pelatih nasional baru asal Overdinkel ini mengira akan menjalani petualangan indah di Piala Dunia, namun dalam beberapa hari terakhir ia terjebak dalam sarang ular yang mengungkap semua sisi gelap sepak bola dan televisi,” tulis jurnalis tersebut.

Ten Voorde kemudian menyebut nama-nama yang disebut sebagai ‘teman-teman’ Advocaat. “Hélène Hendriks, Noa Vahle, Johan Derksen, Wilfred Genee, dan René van der Gijp beberapa kali secara terbuka mengeluh betapa disayangkan bahwa Dick yang ramah itu tidak akan hadir nanti.”

Ten Voorde menduga dari mana lobi itu berasal: operator tur Corendon akan membawa program-program populer Vandaag Inside dan De Oranjezomer ke Curaçao musim panas mendatang. “Tak perlu dijelaskan lagi bahwa sponsor besar lebih suka bersinar bersama Advocaat, sosok nasional yang disukai, daripada dengan Rutten yang kurang vokal di depan publik.”

Jurnalis tersebut tidak mengharapkan Advocaat akan membantu penggantinya. “Dengan diam, Advocaat justru memperkuat sentimen tersebut, membiarkan orang lain yang menanggung beban, dan membebani Rutten dengan pertarungan yang tidak ia minta dan yang tidak akan pernah bisa ia menangkan.”

Pada 14 Juni, Curaçao akan bertanding untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Jerman adalah lawan pertama di turnamen final bergengsi tersebut.