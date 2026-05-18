Dick Advocaat mengumumkan skuad Piala Dunia Curaçao, yang dipenuhi pemain asal Belanda

Dick Advocaat telah mengumumkan daftar 26 pemain timnas Curaçao untuk Piala Dunia 2026. Dari jumlah tersebut, delapan pemain saat ini aktif di Eredivisie, namun masih banyak nama lain yang pernah bermain di Belanda.

Tyrick Bodak (Telstar), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (N.E.C.), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Juninho Bacuna (FC Volendam), Tyrese Noslin (Telstar), dan Brandley Kuwas (FC Volendam) adalah para pemain Eredivisie saat ini dalam skuad Advocaat.

Selain itu, ada empat pemain dari Keuken Kampioen Divisie yang turut serta, yaitu Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Roshon van Eijma (RKC), Kevin Felida (FC Den Bosch), dan Godfried Romeratoe (RKC). Di luar itu, masih banyak lagi kontribusi (semi-)Belanda.

Belakangan ini, banyak perbincangan seputar tim nasional Curaçao. Fred Rutten, yang menggantikan Advocaat saat ia memutuskan untuk menemani putrinya yang sakit, mengundurkan diri setelah menurutnya ‘tidak ada lagi iklim kerja yang produktif’ baginya.

Dalam waktu singkat, Advocaat kembali ditunjuk, tetapi cara hal itu terjadi tidak disukai oleh kepala humas Kees Jansma. Ia pun memutuskan untuk mundur dan kini telah digantikan oleh Vincent Schildkamp.

Curaçao menghadapi tugas yang sangat berat musim panas mendatang. Tim ini tergabung dalam Grup E di Piala Dunia, dengan Jerman, Ekuador, dan Pantai Gading sebagai lawannya.

Skuad lengkap Curaçao:

Penjaga gawang: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC)

Bek: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon van Eijma (RKC), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (N.E.C.), Juriën Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Gelandang: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Romeratoe (RKC)

Penyerang: Jeremy Antonisse (Kifisia), Sontje Hansen (Middlesbrough), Tahith Chong (Sheffield United), Brandley Kuwas (FC Volendam), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren), Kenji Gorré (Maccabi Haifa)