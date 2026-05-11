Dick Advocaat akhirnya kembali menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Curaçao dan akan memimpin tim tersebut pada Piala Dunia di Amerika Serikat bulan depan. Pelatih berusia 78 tahun ini kembali mengambil alih tongkat estafet dari Fred Rutten, yang mengundurkan diri setelah terjadi gejolak internal yang cukup besar di antara para pemain dan staf tim Curaçao.

Pada hari Jumat, kembalinya Advocaat tampaknya masih tidak mungkin, setelah asosiasi sepak bola Curaçao tetap mempertahankan Rutten sebagai pelatih kepala. Namun, setelah pembicaraan intensif selama akhir pekan, asosiasi akhirnya memutuskan untuk menempatkan Advocaat kembali memimpin tim. Hal ini memenuhi keinginan tegas baik dari para pemain maupun beberapa sponsor utama, termasuk sponsor utama Corendon.

Menurut sumber terpercaya, para pemain internasional Curaçao secara jelas menyatakan dalam pertemuan emosional bahwa mereka lebih memilih pergi ke Piala Dunia bersama Advocaat daripada Rutten. Ketua Federasi Gilbert Martina mendapat informasi dari dewan pemain bahwa kepercayaan terhadap pelatih berpengalaman asal Den Haag itu jauh lebih besar daripada terhadap Rutten, yang memimpin dua pertandingan persahabatan setelah Advocaat mengundurkan diri.

Ketika pada akhir April menjadi jelas bahwa situasi pribadi Advocaat telah membaik, harapan akan kembalinya pelatih yang disayangi itu langsung tumbuh di dalam skuad. Advocaat mundur pada Februari karena alasan keluarga, tetapi para pemain kemudian mendesak asosiasi untuk menunjuknya kembali.

Ketidakpuasan di dalam skuad tidak hanya terkait dengan hasil di bawah Rutten, yang bersama Curaçao kalah dari China dan Australia. Terutama cara kerja mantan pelatih PSV, Feyenoord, dan Schalke 04 ini yang menimbulkan gesekan. Rutten menambahkan beberapa staf baru ke tim pelatih, namun kerja sama dengan sebagian staf yang sudah ada berjalan sulit.

Sponsor utama Corendon juga memainkan peran penting dalam perkembangan tersebut. Pemiliknya, Atilay Uslu, mendukung para pemain dan memberikan tekanan kuat kepada asosiasi sepak bola agar memanggil kembali Advocaat. Ketika bahkan ada ancaman untuk menghentikan sponsor setelah Piala Dunia, ketegangan di dalam asosiasi semakin meningkat.

Akhirnya, Martina dan Rutten menyimpulkan bahwa situasi tersebut telah menjadi tidak dapat dipertahankan. Dengan kelompok pemain yang terpecah, mereka menilai persiapan Piala Dunia yang baik tidak mungkin dilakukan, sehingga Rutten memutuskan untuk mundur. Advocaat kemudian menyatakan kesediaannya untuk kembali jika Curaçao membutuhkannya.

Pada Senin pagi sudah jelas bahwa Rutten tidak berangkat ke Curaçao untuk presentasi skuad Piala Dunia. Di balik layar, federasi saat itu sudah bekerja untuk kembalinya Advocaat secara resmi.