Dick Advocaat bereaksi keras atas pemecatan Robin van Persie di Feyenoord: 'Itu benar-benar akibat perbuatannya sendiri'

Dick Advocaat tampaknya kurang memahami pemecatan Robin van Persie, demikian ia sampaikan kepada Voetbal International. "Si Jenderal Kecil" menyebutnya sebagai "situasi yang aneh" dan berharap Van Persie bisa tetap memimpin tim asal Rotterdam itu lebih lama.

Van Persie dipecat oleh Feyenoord pada hari Minggu setelah musim yang penuh gejolak - di mana tim tersebut berhasil meraih posisi kedua. Advocaat, yang menjadi tangan kanan sang pelatih pada paruh kedua musim ini, tidak memahami keputusan yang diambil oleh para pengambil kebijakan di Rotterdam tersebut.

"Robin van Persie adalah pelatih muda yang berbakat. Tentu saja dia membuat kesalahan, tapi pelatih berpengalaman pun melakukannya. Van Persie sangat bersemangat, memiliki pengetahuan, dan—yang tak kalah penting—memiliki karisma yang kuat," kata Advocaat.

Mantan pelatih timnas itu terutama menekankan bahwa Van Persie kurang beruntung, namun tetap berhasil meraih posisi kedua yang sangat diidamkan, yang memastikan partisipasi di Liga Champions. "Dia harus menghadapi 12 pemain cedera selama setengah musim, banyak di antaranya pemain inti. Jika kamu tetap finis di posisi kedua dan tetap dipecat, berarti kamu berada di gelombang yang sangat salah," lanjutnya.

"Sekarang mereka akan mengatakan bahwa dia meraih terlalu sedikit poin di Liga Europa dan kurang dari yang biasanya diraih oleh peringkat kedua di Eredivisie. Hei, Feyenoord finis di posisi kedua. Di fase akhir kompetisi, dia tidak kalah lagi. Liga Champions, itulah yang seharusnya dihitung. Itu benar-benar dia raih sendiri."

Kritiknya juga ditujukan kepada direktur teknis Dévy Rigaux, yang konferensi persnya pekan lalu ia anggap 'membuat geleng-geleng kepala'. "Dari situ sudah bisa ditebak bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Seorang pria berusia 38 tahun yang pernah bekerja sebagai direktur teknis di Club Brugge selama beberapa tahun, datang ke Feyenoord yang besar, belum mengenal siapa pun, dan tiba-tiba mengeluarkan pernyataan seperti itu. Itu bisa disampaikan dengan cara lain."

"Jika dia tidak ingin melanjutkan kerja sama dengan Van Persie, hal itu bisa langsung diumumkan. Anda tidak memperlakukan pelatih yang telah menghasilkan jutaan euro bagi klub melalui kualifikasi Liga Champions dengan cara seperti ini. Uang itu bisa digunakan untuk mendatangkan pemain-pemain bagus," tutup Advocaat.