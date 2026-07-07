Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Guest and Morocco's forward #10 Brahim Diaz celebrates scoringGetty Images

Diterjemahkan oleh

Dicari di Juventus... Mourinho menentukan masa depan Ibrahim Díaz bersama Real Madrid

LaLiga
France vs Morocco
France
Morocco
World Cup
Real Madrid
B. Diaz
J. Mourinho
Juventus
Spanyol
Prancis
Maroko
AS
Portugal
Italia

Tampil gemilang di Piala Dunia dengan seragam Maroko

Sebuah laporan media Spanyol, hari ini Selasa, mengungkap keputusan pelatih Real Madrid asal Portugal, José Mourinho, terkait masa depan pemain tim tersebut, Ibrahim Díaz asal Maroko.

Sejak Mourinho mengambil alih Real Madrid, ketidakpastian mengenai masa depan sejumlah pemain tim semakin meningkat, termasuk Ibrahim Diaz, terutama karena minat dari lebih dari satu klub untuk merekrutnya, terutama Juventus.

Setelah penampilannya yang gemilang di Piala Dunia bersama Maroko, yang membawa timnya hingga babak perempat final, Mourinho akhirnya mengambil keputusan terkait bintang asal Maroko tersebut.

Menurut laporan situs “Defensa Central” yang dekat dengan Real Madrid, pemain yang mencetak empat gol untuk Maroko di Piala Dunia 2026 ini masuk dalam rencana Mourinho.

 Pelatih asal Portugal itu menganggap Ibrahim Diaz sebagai pemain yang sangat berguna, dan ia yakin dapat memanfaatkan bakat serta kemampuannya secara maksimal.

World Cup
France crest
France
FRA
Morocco crest
Morocco
MAR

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google