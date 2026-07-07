Dicari di Juventus... Mourinho menentukan masa depan Ibrahim Díaz bersama Real Madrid

Sebuah laporan media Spanyol, hari ini Selasa, mengungkap keputusan pelatih Real Madrid asal Portugal, José Mourinho, terkait masa depan pemain tim tersebut, Ibrahim Díaz asal Maroko.

Sejak Mourinho mengambil alih Real Madrid, ketidakpastian mengenai masa depan sejumlah pemain tim semakin meningkat, termasuk Ibrahim Diaz, terutama karena minat dari lebih dari satu klub untuk merekrutnya, terutama Juventus.

Setelah penampilannya yang gemilang di Piala Dunia bersama Maroko, yang membawa timnya hingga babak perempat final, Mourinho akhirnya mengambil keputusan terkait bintang asal Maroko tersebut.

Menurut laporan situs “Defensa Central” yang dekat dengan Real Madrid, pemain yang mencetak empat gol untuk Maroko di Piala Dunia 2026 ini masuk dalam rencana Mourinho.

Pelatih asal Portugal itu menganggap Ibrahim Diaz sebagai pemain yang sangat berguna, dan ia yakin dapat memanfaatkan bakat serta kemampuannya secara maksimal.