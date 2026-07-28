Dibuat di Amerika: Al-Ittihad Sepakati Pengganti Mario Mitaj

Klub Al Ittihad berhasil merampungkan transfer pemain yang akan menjadi pengganti bek asal Albania, Mario Mitaj, pada musim mendatang.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengungkap bahwa Mitaj hampir dipastikan meninggalkan Al Ittihad pada bursa transfer musim panas ini, untuk pindah ke klub Italia, Genoa.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" menyebutkan bahwa Al Ittihad telah menemukan pemain pengganti, yaitu Fares Abdi, bek Neom, di mana kedua klub telah sepakat untuk merampungkan transfer tersebut.

Abdi mengungguli sejumlah pemain yang telah dimasukkan Al Ittihad ke dalam daftar kandidat untuk direkrut, guna memimpin sisi kiri pada musim mendatang.

Pemain berusia 27 tahun itu memiliki perjalanan karier yang mengesankan. Ia lahir di negara bagian California, Amerika Serikat, dan memulai kariernya bersama beberapa klub di Amerika Serikat, sebelum pindah ke Liga Saudi melalui pintu Al Wehda pada 2020.

Selain Al Wehda, Abdi juga pernah bermain untuk Al Qadsiah, Al Fayha, serta Neom yang ia bela sejak musim panas lalu. Bersama Neom, ia tampil dalam 34 pertandingan dan menciptakan 3 gol.