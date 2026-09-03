Klub Barcelona mengeluarkan pernyataan resmi hari Kamis ini, yang mengungkap kondisi pemain Belgianya, Jessy Bisiou, yang mengalami cedera hingga menimbulkan kekhawatiran para suporter kemarin.

Pemain berusia 18 tahun itu terpaksa meninggalkan laga final Piala Catalonia melawan Sabadell pada Rabu malam dengan diangkut menggunakan tandu, setelah mengalami cedera parah.

Gambar-gambar awalnya mengindikasikan adanya masalah serius, di mana pemain itu kemudian tampak di lapangan menggunakan dua tongkat penyangga dan mengenakan sepatu pelindung pada kaki yang cedera, tetapi pemeriksaan awal meredakan kekhawatiran terkait cedera sang winger.

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Bisiou menjalani pemeriksaan medis lanjutan pada hari Kamis ini untuk memperjelas sifat cederanya, dan diketahui bahwa itu adalah benturan keras di pergelangan kaki kirinya.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemain yang terhindar dari cedera serius itu, tetapi ia akan terpaksa absen dari lapangan untuk sementara waktu guna pemulihan.

Klub Barcelona mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa pemeriksaan hanya mengungkap adanya memar pada pergelangan kaki, dan bahwa pemain itu akan dapat kembali berlatih dalam waktu dekat.

Klub tersebut menyatakan: "Pernyataan medis: Pemain Jessy Bisiou mengalami cedera pada kaki kirinya selama pertandingan kemarin. Pemeriksaan medis yang dilakukan pagi hari ini memastikan bahwa itu hanya memar. Ia diperkirakan akan kembali berlatih dalam waktu dekat."

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Kedatangan Bisiou ke Barcelona pada musim panas ini juga meninggalkan kesan baik selama periode persiapan musim berjalan. Pemain Belgia itu mendapatkan kesempatan untuk berlatih bersama tim utama, dan menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam laga persahabatan melawan Basel, di mana ia berhasil mencetak dua gol yang menarik perhatian tim pelatih.







