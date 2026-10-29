Liga Roshn Saudi membuat kejutan bagi bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, menjelang laga yang dinantikan menghadapi Al Khaleej dalam kompetisi tersebut.

Al Nassr menjamu Al Khaleej, hari Kamis ini, di Stadion Al Awwal Park di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Beberapa jam sebelum pertandingan, jurnalis Saudi Abdulaziz Al Muraisel menegaskan bahwa liga Saudi telah memastikan sikap akhirnya terkait gol kedua Al Nassr ke gawang Al Faisaly.

Al Nassr menang atas Al Faisaly dengan skor 3-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Jumat lalu, di Stadion Kota Olahraga Al Majmaah, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 14.00 ALK

Pertandingan itu menyaksikan penampilan gemilang Cristiano Ronaldo, yang mencetak gol kedua bagi Al Nassr pada menit ke-49, setelah ia mengonversi umpan silang yang dikirimkan rekan senegaranya Joao Felix dari tendangan bebas ke dalam gawang dengan sundulan kepala.

Namun sejumlah pengguna media sosial memicu kontroversi, setelah mereka menganggap bahwa gol itu tercipta melalui Andre Girotto, bek Al Faisaly, yang keliru memasukkan bola ke gawangnya sendiri, dan bukan melalui bintang Portugal tersebut.

Al Muraisel menegaskan bahwa komite kepatuhan liga Saudi menetapkan gol itu atas nama Cristiano Ronaldo, setelah menempuh seluruh langkah resmi untuk memastikan bahwa dialah pencetak gol tersebut, termasuk berkomunikasi dengan wasit pertandingan Al Nassr dan Al Faisaly.

Jurnalis Saudi itu menyebutkan bahwa bintang Portugal tersebut telah diberitahu secara pribadi mengenai keputusan itu, dan bahwa kini ia memiliki 982 gol dalam catatan golnya.

Gol ini dianggap sangat penting bagi kapten Al Nassr, karena ini merupakan gol ke-982 dalam kariernya, sehingga ia hanya berjarak 18 gol saja dari menjadi pemain pertama yang mencapai angka 1000 gol dalam sejarah sepak bola.