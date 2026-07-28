Laporan media terbaru mengungkap perkembangan baru dalam perjalanan karier bintang muda Brasil, Savinho, di mana ia mengambil keputusan penting menjelang dimulainya musim baru.

Savinho bukanlah pemain inti dalam skuad Manchester City sepanjang musim lalu, di mana ia tampil dalam 36 pertandingan di seluruh ajang.

Secara keseluruhan, winger Brasil itu bermain selama 1502 menit, mencetak empat gol dan memberikan dua assist selama waktu tersebut.

Pakar transfer Fabrizio Romano menegaskan bahwa Savinho telah memberi tahu manajemen Manchester City tentang keinginannya untuk pergi selama periode transfer musim panas saat ini".

Ia melanjutkan: "Bintang Brasil itu ingin tampil secara reguler dan lebih banyak untuk melanjutkan proses perkembangan teknisnya, di mana manajemen Manchester City kini sepenuhnya mengetahui situasi dan keinginannya, dengan catatan bahwa keputusan akhir mengenai langkah ini tetap berada di tangan klub".

Ia menunjukkan bahwa klub Tottenham memantau posisi Savinho dari dekat; di mana mereka menetapkannya sebagai salah satu target utama untuk memperkuat skuad, di tengah laporan yang menyebutkan bahwa klub London itu memantau winger Brasil tersebut dan menaruh minat padanya sejak Mei lalu.

Savinho sendiri bergabung dengan City pada musim panas 2024 dari klub Prancis Troyes, sebelum menandatangani kontrak jangka panjang pada Oktober 2025 yang mengikatnya dengan tim biru langit itu hingga musim panas 2031.

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