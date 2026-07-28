Laporan media terbaru mengungkap perkembangan baru dalam perjalanan karier bintang muda Brasil, Savinho, di mana ia mengambil keputusan penting menjelang bergulirnya musim baru.

Savinho bukanlah salah satu pemain inti dalam skuad Manchester City sepanjang musim lalu, di mana ia tampil dalam 36 pertandingan di seluruh ajang.

Secara keseluruhan, winger Brasil itu bermain selama 1.502 menit, mencetak empat gol dan memberikan dua assist.

Pakar transfer Fabrizio Romano menegaskan bahwa Savinho telah memberi tahu manajemen Manchester City mengenai keinginannya untuk pergi pada bursa transfer musim panas ini.

Ia melanjutkan: "Bintang Brasil itu ingin bermain secara reguler dan lebih banyak untuk melanjutkan proses perkembangan teknisnya, di mana manajemen Manchester City kini telah mengetahui sepenuhnya situasi dan keinginannya, dengan catatan bahwa keputusan akhir mengenai langkah ini tetap berada di tangan klub."

Ia menunjukkan bahwa Tottenham memantau situasi Savinho secara dekat, di mana ia menjadikannya salah satu target utama untuk memperkuat skuadnya, di tengah laporan yang menyebutkan bahwa klub asal London itu telah memantau winger Brasil tersebut dan menaruh minat terhadapnya sejak Mei lalu.

Savinho bergabung dengan City pada musim panas 2024 dari klub Prancis, Troyes, sebelum ia menandatangani kontrak jangka panjang pada Oktober 2025 yang mengikatnya dengan tim The Citizens hingga musim panas 2031.

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