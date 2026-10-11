Kekalahan Liverpool dari Manchester City dengan skor 3-0 pada hari Minggu di Stadion Anfield masuk dalam daftar kekalahan terberat Liverpool di kandang sendiri sejak Premier League bergulir, menurut "BBC Sport", di mana Liverpool belum pernah kalah dengan selisih lebih dari 3 gol di stadion mereka sendiri dalam kompetisi ini.

Daftar itu dipuncaki oleh dua kekalahan dengan skor 1-4, yang pertama dari Chelsea pada tahun 2005, dan yang kedua dari Manchester City pada tahun 2021. Setelahnya terdapat 3 kekalahan dengan skor 0-3: dari West Ham pada tahun 2015, Nottingham Forest pada 2025, lalu dari Manchester City hari ini.

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Erling Haaland mencetak gol pertama City pada menit ke-65, lalu pemain Belgia Jeremy Doku menambah gol kedua pada menit ke-68, sebelum pemain Prancis Rayan Cherki melengkapi tiga gol tersebut pada menit ke-78.

Ketiga gol itu tercipta hanya dalam 13 menit, setelah gelandang Liverpool asal Belanda, Ryan Gravenberch, diusir keluar pada menit ke-62 akibat menerima kartu kuning kedua.

Dengan kemenangan ini, City memperkuat posisinya di puncak Premier League dengan hasil sempurna, mengumpulkan 18 poin dari 6 pertandingan, sementara perolehan poin Liverpool terhenti di angka 9 pada peringkat kesembilan.

Manchester City bersiap menjamu Paris Saint-Germain dari Prancis pada Rabu mendatang di Stadion Etihad, dalam lanjutan babak pertama Liga Champions Eropa.

Pertandingan hari ini merupakan laga pertama City sejak komisi independen menyatakan klub tersebut bersalah melanggar aturan keuangan Premier League selama 9 tahun, sebuah keputusan yang telah diajukan banding oleh klub.







