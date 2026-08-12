Real Madrid memastikan kemenangan dalam laga persahabatan menghadapi Deportivo La Coruna dengan skor satu gol tanpa balasan, pada pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Rabu malam ini di Stadion Abanca Riazor, sebagai bagian dari persiapan kedua tim menyambut awal musim baru.

Meski awal laga berlangsung imbang dengan sedikit keunggulan bagi tuan rumah dan upaya yang malu-malu dari Real Madrid, tim ibu kota berhasil mencuri satu-satunya gol kemenangan pada menit 45+1 melalui Brahim Diaz, yang memanfaatkan serangan balik cepat yang ia pimpin setelah penyelamatan gemilang dari kiper Andriy Lunin atas tendangan sudut berbahaya milik Deportivo.

Lunin melepaskan bola lambung dengan tangannya ke arah Diaz, yang melaju dari tengah lapangan hingga kotak penalti tuan rumah di tengah kawalan para bek La Coruna, sebelum menceploskannya ke gawang dan merayakannya dengan gaya khasnya yang terkenal.

Real Madrid mendominasi jalannya permainan selama periode panjang dalam laga ini dengan mengandalkan umpan-umpan cepat dan penguasaan bola, di mana dalam salah satu serangan mereka berhasil menembus kotak penalti lawan dengan kombinasi teknik yang rapi, namun umpan silang Dumfries datang lemah dan tidak bisa dimanfaatkan, membuat rekan-rekannya tak mampu menuntaskan serangan.

Real Madrid nyaris menggandakan keunggulan dalam beberapa kesempatan andai bukan karena penampilan cemerlang kiper Deportivo, Leo Roman, yang dengan gemilang menepis upaya berbahaya dari Endrick, sementara wasit menganulir gol kedua tim ibu kota yang dicetak Carlos Espi karena offside setelah umpan matang dari Camavinga.

Di sisi lain, Deportivo mencoba bangkit dalam skor dengan memanfaatkan masuknya sejumlah besar pemain pengganti, di mana pergerakan duet David Mella dan Mario Soriano menciptakan ancaman yang jelas ke gawang Lunin.

Menjelang peluit akhir, tuan rumah mencari gol penyeimbang setelah menguasai bola, namun intervensi menentukan dari Dumfries mencegah sebuah tembakan matang dari posisi yang menjanjikan, sehingga Real Madrid keluar dengan kemenangan moral penting yang mencerminkan kesiapan para pemain mudanya sebelum dimulainya ajang resmi.

Dengan kemenangan ini, Real Madrid melanjutkan persiapan mereka dengan moral tinggi sebelum bergulirnya kompetisi resmi.